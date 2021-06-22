استمرار مسلسل انهيار العقارات فى الاسكندرية .انهيار جزء من برج سكنى فى محرم بك

كتب احمد سلامة

انهار جزء من برج سكنى وتصدعت جدرانة فجأة فى منطقة محرم بك التاربعة لحى وسط الاسكندرية صباح اليوم الأحد و تم إخلاء العقار وعقارين متجاورين من السكان .

يأتى الحادث استمرارا لمسلسل الانهيار المفاجئ لمبانى سكنية فى مختلف احياء المدينة .وكان قد ورد بيان لغرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الإسكندرية، بسقوط كتلة خراسنة في منور عقار ، أدت إلى تصدع وشروخات بطول العقار وفصل في الحوائط رقم ١٧ شارع حسبو من شارع جرين بمنطقة محرم بك التابعة لحي وسط والمكون من دور أرضى و ١١ دور علوى ، وانفصل عن العقار المجاور رقم ٩ شارع جرين والمكون من أرضي و ١٤ دور علوي .

وانتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لموقع الحادث والذى أمر بإخلاء العقارين ٩ و ١٧ من دون المنقولات ، وتكليف مديرية التضامن الاجتماعي لاتخاذ اللازم تجاه السكان ، فضلا عن تكليف كافة الجهات الأخرى المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفصل كافة المرافق حفاظا على أرواح المواطنين والعقارات المجاورة وتبين من التحقيقات الاولية أن

العقار رقم ١٧ من شارع حسبو مرخص حتى الدور الرابع وصادر له ١٠ قرارات إزالة حتى الدور الحادي عشر منذ عام ٢٠٠٢ ، والعقار رقم ٩ شارع جرين مرخص حتى الدور الرابع وصادر له ١٦ قرار إزالة حتى الدور الرابع عشر منذ عام ٢٠١١ ، وتم إخلاءهم بالكامل .