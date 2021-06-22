ضمن برنامج حياة كريمة تغيير خط مياه الشرب بطول 800 متر بمدينة مطوبس

كتب / منتصر النجار

شهدت قرى مركز ومدينة مطوبس أعمال إزالة إشغالات وأعمال نظافة يومية، واستمرار أعمال حياة كريمة بقرى المركز ، لتحسين حالة المعيشة بالقرى، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وجمال فهمي محمد عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس

وتابع المستشار / جمال فهمي محمد عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وصول مواسير المياه الخاصة بخط مياه الشرب قطر 1000، لتغيير خط مياه الشرب بطول 800 متر بمدينة مطوبس ضمن الخط الذي يغذي قرى مركز مطوبس، مؤكداً أنه سيتم تغييره، لمنع الأعطال والانفجارات التي تحدث ،والخط الذي سيتم تغييره من أمام المستشفى إلى المحكمة طبقا للمواصفات العالمية ومطابقة للصحة العامة وغير قابل للتلف والصدأوعلى جانب أخر تم افتتاح بنك مصر فرع المنطقة الصناعية بمطوبس ،لخدمه المستثمرين بالمنطقة الصناعية وتشجيع العملية الاستثمارية

كما تابع رئيس مركز ومدينة مطوبس أعمال رفع كفاءة الطريق بقريه النجارين ورفع نواتج التطهير، وأعمال النظافة بأحياء المدينة والقرى، وإزالة الاشغالات، كما تابع الاعمال الجارية بالمركز التكنولوجي الذي سيتم افتتاحه خلال الايام المقبلة