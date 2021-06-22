إيتيدا: عمليات التحول الرقمى تجرى على قدم وساق فى مصر ونعمل على نشر منظومة التوقيع الإلكترونى

أكد المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” أن الهيئة تعلب دور المحفز لنمو قطاع تكنولوجيا المعلومات فى مصر من خلال دعم وبناء قدرات الشركات المحلية وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال لجذب الشركات العالمية والاستثمارات الأجنبية للقطاع.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها محفوظ فى ملتقى تشبيك الشركات المصرية العاملة فى مجال الاتصالات والتكنولوجيات الرقمية مع نظرائها فى عدد من الدول الأفريقية والأوروبية والأسيوية وأستراليا، والذى تنظمه جمعية اتصال، وبحضور د.حازم الطحاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال، ود.محمد شديد، المدير التنفيذى للجمعية.

وأكد محفوظ أن الهيئة حريصة على رعاية مثل هذه الفعاليات لتعزيز الشراكات، من خلال فاعليات التشبيك التى من شأنها خلق فرص للأعمال ودفع عمليات نمو القطاع وفتح آفاق للتعاون مع الأسواق الخارجية بما يساهم فى تعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية، وزيادة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأوضح محفوظ أن الهيئة تدعم المبادرات التى من شأنها مساعدة الشركات المحلية على اختراق الأسواق الخارجية، مشيرا إلى دور الهيئة فى رعاية العديد من الفاعليات التى ساهمت فى تعزيز تواجد الشركات المصرية فى الأسواق الإفريقية والخليجية مثل برنامج Africa Together الذى ساعد الشركات المحلية على خلق فرص تعاون من خلال تنظيم البعثات التجارية وعقد لقاءات مباشرة مع شركاء ووكلاء أعمال فى تلك الأسواق.

عمرو محفوظ: 32 % من الاستثمارات فى الشركات الناشئة استثمارات خارجية بما يعكس ثقة المستمر الأجنبى فى مناخ ريادة الأعمال فى مصر

ونظمت الهيئة فى إبريل الماضى مؤتمر Hangout with VCs لتشبيك الشركات المصرية الناشئة الواعدة فى مجال التكنولوجيا مع مجموعة من المستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر من مختلف البلدان حيث يعتبر الملتقى غير مسبوق فى المنطقة، وذلك بالتعاون مع شركة The Next Web العالمية.

وقال محفوظ أن المؤشرات والتقارير الدولية أبرزت تميز وازدهار منظومة ريادة الأعمال فى مصر فى الآونة الأخيرة فى ظل ما حققته من نجاحات كبيرة على المستوى الإقليمى والدولي، وهو ما جاء فى تقرير صادر عن مؤسسة ماجنت والذى أشار إلى أن 32⸓ من الاستثمارات فى الشركات الناشئة المصرية استثمارات خارجية، بما يعكس ثقة المستمر الأجنبى فى بيئة ريادة الأعمال المصرية.

وأكد محفوظ أن إيتيدا تشجع ثقافة النمو المبنية على الشراكات لبناء علاقات عمل مثمرة وخلق فرص لإقامة المشروعات المشتركة من خلال دمج الشركات الأجنبية مع الصناعة المصرية، وكذلك إتاحة فرص التصدير للشركات المصرية مع الأسواق المستهدفة.

وأشاد محفوظ بالخطى الواثبة لعملية التحول الرقمى فى مصر والتى تجرى على قدم وساق وبشكل متسارع خلال جائحة كورونا، حيث أشار إلى جهود الهيئة للتوسع فى نشر منظومة التوقيع الإلكترونى والتى تعتبر أحد ركائز عمليات التحول الرقمي.

وقال محفوظ إن استراتيجية الهيئة ترتكز على ثلاثة محاور أساسية تتمثل فى فتح أسواق جديدة للقطاع، وتنمية المهارات، وتحفيز الإبداع التكنولوجي.كما استعرض محفوظ البرامج التى تقدمها الهيئة لدعم نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأعرب محفوظ عن سعادته بما تحققه مصر من إنجازات وتقدم ملموس فى مجال خدمات التعهيد والخدمات العابرة للحدود واستمرار ريادتها فى المنطقة وذلك نتيجة المزايا التنافسية المتعددة التى تتمتع بها مصر بالإضافة إلى الأداء القوى للقطاع، حيث جاءت مصر فى المرتبة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الخامسة عشر (15) على مستوى العالم فى “مؤشر مواقع الخدمات العالمية” الصادر عن مؤسسة “كيرني” الاستشارية العالمية لعام 2021.

وأكد محفوظ أن مصر متفوقة فى مجال خدمات تعهيد تكنولوجيا المعلومات عالية القيمة مثل تطوير تطبيقات الحوسبة السحابية والبرمجيات المدمجة.وأشاد محفوظ بالمهارات المحترفة التى تتمتع بها مصر، وأكد أن مصر تعتبر سوق واعدة لتعهيد الخدمات بلغات متعددة مثل الإنجليزية والفرنسية والألمانية.وأشار محفوظ إلى أن التكلفة التنافسية والتعدد اللغوى هى من أهم عوامل جذب شركات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد العالمية للعمل فى مصر، حيث يعتبر دخل العاملين فى هذا القطاع منخفض مقارنة بنظرائهم فى الدول المنافسة، ويصل متوسط الدخل السنوى لمطور البرمجيات حديث التخرج يبلغ نحو 7500 دولار فقط.

شارك فى هذا الملتقى 150 من ممثلى وقيادات شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر وبنين، الكاميرون، كينيا، جنوب افريقيا، نيجيريا، فنلندا، ألمانيا، أوكرانيا، لاتفيا، مقدونيا، رومانيا، أستراليا، سيريلانكا، تايوان، وعدد من جمعيات ومنظمات المجتمع المدنى فى مصر الذى يمثل الشركات العاملة بالقطاع.