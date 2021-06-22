الغرف التجارية:ارتفاع فى أسعار90 سلعة غذائية

كتبت:نجوى ابراهيم

شهدت اسعار بعض السلع ارتفاعا ملحوظا فى الاسواق المصرية متأثرة بارتفاعات اسعار السلع والمواد الخام عالميا مثل الزيت والدقيق واللبن والاعلاف..

ومن جانبها أعلنت الغرف التجارية ارتفاع عدد من السلع الغذائية نحو 90 سلعة بنسب تراوحت بين 10%الى 40% وارجعت هذه الارتفاعات الى ارتفاع اسعار السلع العالمية وزيادة تكلفة الشحن والطلب، فقد ارتفعت اسعار الزيوت على سبيل المثال بنسبة 40% ,وارتفع الزيت التموينى للعبوة زنة لتر الى 21 جنيها بدلا من 17 جنيها ,وفى محلات البقالة والسوبر ماركت تراوحت اسعار الزجاجة الواحدة من 27 الى 35 جنيها حسب النوع والسعة,وارجع عدد من المسئولين فى الغرفة التجارية الارتفاع الكبير فى أسعار الزيوت إلى جملة من الأسباب في مقدمتها، ارتفاع تكلفة الشحن وارتفاع مدخلات الإنتاج مثل البلاستيك عالميا بنسبة 35% والورقيات بـ 15% ما يشكل عبئا إضافيا على المنتجات.

ورغم نفى وزارة التموين والتجارة الداخلية ما تردد بشأن زيادة أسعار السكر التمويني بالمجمعات الاستهلاكية تزامناً مع ارتفاع أسعاره عالمياً مؤكدة ان سعره حوالى 8,5 جنيه للكيلو على البطاقات التموينية ,الا أن عددا كبيرا من المستفيدين من الدعم التموينى اكدوا ان البقال التموينى يصرف لهم كيلو السكر على البطاقة التموينية ب 10 جنيهات بدلا من 8,5جنيه اى زيادة قدرها جنيه ونصف على كل كيلو,كما ان السكر الحر يباع بسعر 10و11 جنيها .

ووفقا لما رصدته بوابة دعم واتخاذ القرار، فقد ارتفع سعر السكر ليصل الى 10 جنيهات ووصل سعر كيلو المكرونة الى 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات ,وزيت عباد الشمس يبلغ متوسط سعر اللتر 26 جنيها

وبحسب تقارير الغرف التجارية ارتفعت بعض أسعار الفاكهة بنسب متفاوتة، حيث بلغت أعلى نسبة ارتفاع 20%، أما أسعار اللحوم الحمراء فقد ارتفع البلدى 10% أما اللحوم المستوردة فقد زادت بنحو 20%، والدجاج الحى بنسبة 20% والدجاج المستورد 20% وارتفعت اللوبيا الجافة جنيهين، والزيوت 6 جنيهات للعبوة الواحدة، والمسلى الطبيعى 5 جنيهات، الزبدة الطبيعى 2.5 جنيه، والمكرونة ارتفعت 20قرشا، والدقيق 75 قرشا، والطحينة 50 قرشا، والجبن الرومى القديم 7 جنيهات واللبن الطبيعى 50 قرشا، واللبن المبستر 30 قرشا، والشاى 25 قرشا، واللحم الكندوز 10 جنيهات، والضأن 15 جنيها، والكبد والكلاوى 5 جنيهات، واللحم البرازيلى 10جنيهات، والموز البلدى جنيهين، البرقوق المستورد 3 جنيهات، الملوخية المجمدة، 1.5جنيه، والبامية المجمدة جنيه.

وأوضح د”شريف الدمرداش “الخبير الاقتصادى ان مستوى الارتفاع فى الاسعار العالمية بنسبة1,3% فى حين ان الارتفاعات الاسعار فى مصر لبعض السلع تخطت ال 20و40 % ,وبالتالى لا اعتقد ان ارتفاع الاسعار العالمية هو السبب الاساسى وراء ارتفاع السلع فى مصر , وطالب بضرورة احكام الرقابة على الاسواق خاصة ان الاسعار ترتفع بنسب ليس لها علاقة بالسوق العالمى ،فأسعار الزيوت على سبيل المثال شهدت ارتفاعات جنونية لا تنسجم مع الارتفاعات التي حدثت على مدخلات إنتاجها في البورصات العالمية.