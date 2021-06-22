بعد محاولات التقارب التركى والإدارة الأمريكية :مصر تتمسك بشروط التعاون بين دول منتدى غاز المتوسط وخروج المرتزقة من ليبيا

فى الوقت الذى تحاول فيه تركيا البحث عن مخرج لأزماتها الداخلية والخارجية، شهدت دول منتدى غاز الشرق الأوسط مشاورات ومناقشات فيما يتعلق بأليات التعاون والانتهاء من تنفيذ كافة بنود الاتفاقيات السابقة وذلك فى إطار تشكيل جبهة لوقف أى تحركات تهدد مستقبل الطاقة فى المنطقة خاصة أن الإدارة الأمريكية -التى بدأت فى تلقى اشارات ايجابية تركية -وكذلك الاتحاد الاوروبى يعتبر ان منطقة شرق البحر المتوسط هى المصدر الآمن للطاقة فى أوروبا، لذلك لم يكن غريبا ان تتعدد الزيارات الرسمية بين مصر وقبرص واليونان لتأكيد التعاون وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وليس مصادفة أن تؤكد مصر خلال زيارة رئيس وزراء اليونان الأخيرة على دعمها لليونان وقبرص بل وزيادة التعاون الى قطاع الكهرباء أيضا من خلال الربط مع هذه الدول وحتى دول الاتحاد الاوروبى.

وتشير المعلومات إلى ان الإدارة الأمريكية تتفهم مطالب هذه الدول أعضاء منتدى الغاز الطبيعى فى الشرق الأوسط فيما يتعلق بضرورة انسحاب القوات والمرتزقة من ليبيا لذا نجد أن القيادة السياسية في مصر أعادت التأكيد على أن السنوات الماضية قد شهدت تناميا ملحوظًا في حجم التعاون والتنسيق المشترك حيال العديد من الموضوعات والقضايا على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية سواء كان ذلك على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان على نحو جعل من هذا التعاون الفريد نموذجًا يحتذى به في كيفية تحقيق التعاون والتكامل على المستوى الإقليمى، وكذلك الموقف المصري الثابت إزاء الوضع في منطقة شرق المتوسط والقائم على ضرورة التزام كافة الدول باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خاصة مبادئ عدم التدخل في الشئون الداخلية، واحترام السيادة والمياه الإقليمية للدول مشددًا على تضامننا مع اليونان حيال أية ممارسات من شأنها انتهاك سيادتها.

وتقوم مصر حاليا بالتفاوض مع ليبيا بالتعاون فى مجال البترول وإعادة الاعمار فى ظل الأنباء التى تواردت حول محاولات تركية للسيطرة على عدد من القطاعات الاقتصادية وتشير المعلومات إلى أن حجم صادرات تركيا للسوق الليبى من بداية العام وحتى نهاية مايو أكثر من مليار دولار.