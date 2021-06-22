محكمة الإسماعيلية تؤجل قضية سفينة قناة السويس إلى 4 يوليه القادم لمزيد من التفاوض

فى الوقت الذى اقتربت فيه لجنة التفاوض بين ملاك السفينة Ever Given وهيئة قناة السويس فيما يتعلق بالتعويض الذى طالبت به الهيئة والذى تم تخفيضه الى 559 مليون دولار بدلا من 916 مليون دولار لحل الازمة والتفاوض فيما يتعلق بالمطالبات الأخيرة 550 مليون دولار الا ان هناك نزاعا نشب فى جلسة الأحد الماضى بالمحكمة الاقتصادية بالاسماعيلية يوم الاحد الماضى وهو ما دفع المحكمة برئاسة القاضى هانى علام الى إعطاء مهلة ثانية للتوصل الى حل ودى بين أطراف النزاع فيما يتعلق بقيمة التعويض حيث بدأ الدكتور خالد أبوبكر رئيس هيئة الدفاع عن هيئة قناة السويس والمستشار القانوني لرئيس الهيئة دفاعه بالقول انه على مدار ١٥ يوما الماضيه قدم ملاك السفينة عددا من العروض الخاصة بحل الأزمة وأن هناك عرضا وحيدا وصل الهيئة خلال ال 48 ساعة الماضية وأنا كنا نرى أنه يلبى مطالب الهيئة وحقوقها المالية وأبدينا ما يقرب من ١٤٨ ملاحظة وأرسلناها الى الملاك للرد عليها ولذا فاننا نطلب من المحكمة تأجيل القضية لفترة قصيرة.

لكن فريق الدفاع عن الملاك طالب بالتاجيل أيضًا ولكن لفترة معقولة، كما قال أحمد أبوعلي رئيس هيئة الدفاع وقال لم يصل إلى علمنا ما ذكره رئيس هيئة الدفاع عن الهيئة والملاحظات وهو ما أدى إلى حالة من التوتر.

وخلال الجلسة قرر المستشار هانى علام تأجيل القضية الى يوم 4 يوليه القادم لمزيد من التفاوض.