أول يوليو زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء:خدمة العملاء حتى 40 جنيهًا طبقا للشريحة و77 قرشاً سعر الكيلو حتى 200 ك وات استهلاك

تستعد وزارة الكهرباء والطاقة لرفع أسعار إستهلاك الكهرباء بداية من شهر يوليو المقبل فى إطار خطة إلغاء الدعم التى يتم تنفيذها حالياً.

وقررت الوزارة تحصيل تعريفة خدمة العملاء بمعدل جنيه للشريحة الأولى حتى 50 كيلو وات، و2 جنيه للشريحة الثانية حتى 100 كيلو وات، و6 جنيهات للشريحة الثالثة حتى 200 كيلو وات، و11 جنيها للشريحة الرابعة، و15 جنيها للخامسة، و25 جنيها للشريحة السادسة، و40 جنيها للاستهلاك الذى يتخطى 1000 كيلو وات.

حددت وزارة الكهرباء الأسعار الجديدة بواقع 48 قرشاً للكيلو وات فى الشريحة الأولى حتى 50 كيلو وات استهلاك، و58 قرشاً للكيلو وات للشريحة الثانية من 51 حتى 100 كيلو وات، و77 قرشاً للشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات استهلاك، بزيادة 12 قرشا للكيلو وات.

بينما وصل سعر الكيلو فى الشريحة الرابعة 106 قروش حتى 350 كيلو وات إستهلاك بزيادة 10 قروش لكل كيلو وات، والشريحة الخامسة من 351 حتى 650 كيلو وات بسعر 128 قرشاً للكيلو وات، بزيادة 10 قروش، بينما وصل سعر الكيلو وات للاستهلاك أكثر من 650 كيلو وات 128 قرشا، وستتم محاسبته بدون دعم للشرائح الأقل، أما من يتخطى استهلاكه 1000 كيلو وات فى الشهر، سيتم محاسبته بسعر 145 قرشاً للكيلو وات، وهى التعريفة الحالية دون زيادة.

وللاستهلاك التجارى، قررت الوزارة أن يكون سعر الكيلو وات 65 قرشاً حتى 100 كيلو وات استهلاك، و120 قرشاً حتى 250 كيلو وات استهلاك، و140 قرشاً حتى 600 كيلو وات استهلاك، و155 قرشاً حتى 1000 كيلو وات استهلاك، و160 قرشاً لأكثر من 1000 كيلو وات استهلاك، ومن المقرر أن تنظم الوزارة مؤتمراً لإعلان الزيادات الجديدة فى أسعار الكهرباء خلال الأيام المقبلة.