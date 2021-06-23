منصور عبدالغني يكتب:السد الإثيوبى فى “س” و “ج”

انتباه

السد الإثيوبى فى “س” و “ج”

منصور عبدالغنى

س: ماذا تعرف عن السد الإثيوبي؟ جـ: هو مشروع عدوانى يستهدف وجود الدولة المصرية، وخلاصة لأبحاث ودراسات عديدة استغرقت سنوات طويلة، قامت بها مؤسسات وأجهزة مخابرات ومراكز بحثية بهدف ضرب الدولة المصرية وتركيعها وسلب إرادتها والتحكم فى قرارها بهدف عزلها عن محيطها العربى والإفريقى والإقليمى بشكل عام.

س: هذا يعنى أن المشروع سياسى وليس تنمويا؟ جـ: نعم لأن الإدارة المصرية الحالية قدمت بدائل تنموية عديدة ومشروعات تعاون تحقق لإثيوبيا فوائد ومزايا تفوق بمراحل ما يمكن أن تحصل عليه من السد، علما بأن العروض المصرية شملت مجالات عديدة ومتنوعة يمكن أن تخدم الشعب الإثيوبى.

س: معنى هذا أن المصريين يواجهون دولا ومنظمات ومراكز بحثية وليس إثيوبيا وحدها؟ جـ: هذا صحيح ويظهر فى مواقف دول مثل أمريكا وأوروبا، وبعض المنظمات الدولية والذين يتحدثون عن «تسوية»، وليس عن اتفاق قانونى ملزم وشامل حول الملء والتشغيل بحفظ حقوق مصر والسودان وإثيوبيا.

س: إذا كان السد الإثيوبى بهذه الخطورة، هل هناك فرصة للتعايش معه؟ جـ: الفرصة الوحيدة فى توقيع الاتفاق وآليات تنفيذه وضماناتها، خاصة إذا كان الخطر وجوديا ومسألة حياة أو موت للمصريين كما عبر عن ذلك الرئيس عبدالفتاح السيسي.

س: هل تمتلك مصر القدرات لدفع الخطر؟ جـ: نعم دولة بحجم مصر ومكانتها لديها أدوات وقدرات سياسية واقتصادية وديبلوماسية وعسكرية تمكنها من الدفاع عن وجودها والتصدى لخطر السد الإثيوبى.

س: هل يمكن أن تنتظر مصر الإذن من أحد لحماية أمنها ووجودها وحياة مواطنيها؟ جـ: لا، ولدينا وقائع وأمثلة قريبة فى 30 يونيو 2013، عندما تحرك المصريون لإسقاط حكم جماعة الإخوان فى ظل رفض عالمى وتعزيز دولى وتهديد ووعيد أمريكى، الأمر الذى لم تلتفت اليه المؤسسة العسكرية التى انحازت لمطالب المصريين، وتم إنقاذ الدولة والتصدى للمخططات الغربية التى استهدفت إسقاطها.

س: وهل الدولة المصرية كانت تنتظر مباركة خطواتها المنتظرة للدفاع عن وجودها خاصة من جانب أمريكا والغرب؟ جـ: لا وهناك تحركات مستمرة ومتنوعة على كافة الإتجاهات، بما يؤكد ان كافة الاحتمالات مطروحة لحل الأزمة ورفع الضرر عن دولتى المصب.

س: هل السد الإثيوبى قضية خلافية بين المصريين؟ جـ: لا، الجميع متفق على خطورة السد ومتوحد خلف قرارات التصدى لهذا الخطر، والجبهة الداخلية متحدة ومستعدة لضريبة التصدى لخطر السد الإثيوبى.

س: الطابور الخامس يشكك فى قدرة الدولة وتحركات الحكومة فى هذا الملف؟ جـ: من الطبيعى وجود الطابور الخامس، ولكنه فى قضية سد النهضة يمكن حصره فى جماعة الإخوان ومن يسيرون في فلكها داخل البلاد وخارجها.

س: هل مصر نجحت فى عرض قضيتها أمام الرأى العام العالمى؟ جـ: نعم وهناك فارق وتحول كبير فى الوضع حالياً بالمقارنة بما كان عليه منذ سنوات، فمصر 30 يونيو، قدمت نفسها للعالم بأنها دولة لا تتعدى ولا تتدخل فى شئون الآخرين وتتحرك فقط للدفاع عن أمنها ولدينا أمثلة فى ليبيا والبحر المتوسط مع تركيا وغيرها.

س: الوقت لم يعد فى صالح مصر، ومياه الفيضان ستصل السد الإثيوبى بعد أيام؟ جـ: نعم، هذا صحيح والدولة تتحرك في هذا الاطار، وتستخدم أدواتها المتنوعة للوصول إلى حلول تضمن الحفاظ على الأمن والسلم فى المنطقة، ولديها خطط وتحركات لكافة الاحتمالات ولن تنتظر الإذن من أحد لحماية وجودها وحق مواطنيها فى الحياة واستمرار تدفق مياه النيل فى إطار القانون الدولى.

رحم الله الشهداء وتحيا مصر