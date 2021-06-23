وزارة قطاع الأعمال تبيع جزءًا من أرض ماسبيرو لهيئة المجتمعات ومحافظة القاهرة تحسم الخلاف مع الشركات الأجنبية

وقعت الأسبوع الماضى وزارة قطاع الأعمال والإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عقد بيع أرض الشركة القابضة للتشييد والبناء إلي الهيئة فى مثلث ماسبيرو لاستكمال تطويرها فى إطار خطة الدولة للانتهاء من تطوير المناطق العشوائية.

من جانبها ولاستكمال عملية التطوير وإنهاء النزاع علي باقي مساحة الأرض قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتوقيع عقد بيع رضائي بين محافظة القاهرة ومجموعة الملاك الكويتيين بمثلث ماسبيرو تقوم بموجبه الدولة متمثلة في محافظة القاهرة وهيئة المجتمعات العمرانية بشراء الأرض الخاصة بالملاك الكويتيين ودفع مبلغ يمثل القيمة السوقية الحالية للأرض .

وسوف تقوم محافظة القاهرة وهيئة المجتمعات العمرانية بالبدء فورًا من خلال الشركات المتخصصة لدي هيئة المجتمعات العمرانية بإستكمال تطوير مثلث ماسبيرو.

وبهذه الخطوة تكون المحافظة قد أنهت التعاملات مع كل كبار الملاك في المنطقة وفقًا لرؤية التخطيط ومقتضيات القانون والإجراءات المتبعة في مناطق إعادة التخطيط .

ومن جانبه أكد محافظ القاهرة أن توقيع العقود أدي لتسوية كل المعاملات المالية بشكل ودى توافقى يراعى مصالح كل الأطراف وان هذا الإجراء يؤكد الثقة الكبيرة لدى المستثمرين فى التعامل داخل مصر خاصة فى ظل العلاقات الوطيدة التى تربط مصر بدولة الكويت الشقيقة.