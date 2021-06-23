“أمانة التجمع” تقرر: عماد فؤاد مساعدا لرئيس حزب التجمع..وتكليف “الدندراوي”  بتشكيل مجموعة عمل لإعادة بناء “محافظة سوهاج” 

في اجتماعها السبت الماضي وافقت الأمانة العامة لحزب التجمع على قرار سيد عبد العال رئيس الحزب بتكليف الكاتب الصحفي عماد فؤاد مساعدا لرئيس الحزب للإعلام والاتصال السياسي.

والزميل عماد فؤاد بدأ عمله الصحفي محررا بجريدة الأهالي ، كما عمل بالعديد من الجرائد والمجلات والمواقع الصحفية الخاصة والقنوات الفضائية، وتولى عماد فؤاد العديد من المواقع داخل الحزب من بينها سكرتير الهيئة البرلمانية ، وسكرتيرا ثم أمينا للإعلام الحزبي .

كما كلفت “الأمانة العامة ” نائب رئيس الحزب هلال الدندراوى بالتنسيق مع حماده فرغل أمين محافظة سوهاج لتكوين مجموعة عمل بهدف اعادة بناء”المحافظة”، والنظر فى طلبات عضوية من سبق استقالتهم من الحزب.