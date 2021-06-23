اورنچ مصر توقع اتفاقية شراكة مع البنك الأهلى تمهيدا لإدارة محفظة “اورنچ كاش”

أعلنت اورنچ مصر عن توقيع اتفاقية شراكة مع البنك الأهلى المصري، تمهيدا لإدارة خدمات الدفع عن طريق محفظة “اورنچ كاش”فى نقلة نوعية قوية تستهدف تعزيز تجربة عملاء اورنچ وضمان الاستقرار الكامل وحصول العملاء على أفضل خدمة شاملة ومؤمنة ومطورة وفقا للمعتاد، وتمهيدا لتقديم المزيد من الخدمات والعروض الجديدة عبر الاستفادة من الإمكانات المصرفية الهائلة التى يقدمها البنك الأهلى المصري.

شهد توقيع الاتفاقية التى عقدت بمقر البنك الأهلى المصرى المهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة اورنج مصر والمهندس علاء فهمي، وزير النقل السابق وعضو مجلس ادارة شركة اورنچ ونواب الرئيس التنفيذى للشركة نويل شاتو، ومروه العيوطي، ورانيا غريب، وأحمد متولي، مدير إدارة الدفع الإلكترونى بشركة اورنچ مصر وقيادات الشركة. ومن البنك الأهلى هشام عكاشه، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى ويحيى أبو الفتوح، وداليا الباز، نائبا رئيس مجلس الإدارة وكريم سوس، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك.

وسيستفيد العملاء من جميع خدمات محفظة اورنچ كاش الحالية كالمعتاد كونها أسهل وأسرع طريقة لإنجاز كل المعاملات المالية فى أى وقت ومن أى مكان عبر الموبايل، سواء تحويل الأموال من وإلى أى محفظة أخرى وشحن الرصيد ودفع فواتير الموبايل والإنترنت المنزلى والكهرباء والمياه والغاز، ودفع مصاريف المدارس والجامعات واشتراكات النوادى والنقابات وأقساط التأمينات وتذاكر السفر والسينما والتبرع لأى مؤسسة خيرية، بالإضافة إلى الشراء من التجار عن طريق خاصية الـQR كود من تطبيق اورنچ كاش، وإتمام عمليات السحب والإيداع من خلال فروع اورنچ أو أى منفذ فورى ومن ماكينات الصراف الآلي.

وبهذه المناسبة، قال نويل شاتو نائب الرئيس التنفيذى لقطاع التطوير والجودة بشركة اورنج مصر: “الانتقال إلى الشراكة مع بنك ضخم ومحترف وذا سمعة عالمية براقة مثل البنك الأهلى المصرى يعد حجر الزاوية فى خطتنا المستقبلية الرامية إلى تقديم المزيد من الخدمات والعروض الجديدة اعتمادا على خبراتنا الدولية وفقا لأفضل الأساليب المصرفية وأحدث الوسائل التقنية، وبما يمكن عملائنا من الحصول على أفضل تجربة على الإطلاق فى السوق المصرى فى قطاع الخدمات المالية عبر محافظ الموبايل”.

وأوضح: “نؤمن أيضا أن الشراكة بين كيانين عملاقين فى عالم الاتصالات والقطاع المصرفى من شأنها أن تدعم جهود الدولة المصرية التى تخطو بسرعة كبيرة لتحقيق استراتيجية التحول الرقمى والشمول المالي، وتستهدف بشكل خاص تقليل التعاملات النقدية وتيسير عمليات الدفع الإلكترونى بما يضمن خدمات أكثر سهولة وأمنا للمصريين”.

وعقب التوقيع صرح هشام عكاشه، رئيس مجلس ادارة البنك الأهلى المصرى قائلا: “الشراكة بين البنك الأهلى المصرى واورنچ مصر تعكس التوافق فى استراتيجيتى الكيانين الكبيرين سعيا لتقديم تجربة أفضل وأكثر جودة لعملاء الشركة بالاستفادة من الإمكانات المصرفية المتطورة وخاصة الخدمات المصرفية الرقمية التى يقدمها البنك الأهلى المصرى فى تحقيق نقلة نوعية قوية تستهدف تعزيز تجربة عملاء اورنچ وضمان الاستقرار الكامل وحصول العملاء على أفضل خدمة متكاملة وآمنة تماما لعملاء الشركة، مضيفا أن البنك يستهدف من الشراكة الوصول بالخدمات المصرفية لكل أفراد المجتمع وهو ما يدعم استراتيجية البنك فى الشمول المالى سعيا لتقليل التعامل النقدى والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد مواكبا بذلك خطط الدولة فى هذا الشأن، والتى تتم من خلال توفير وتطوير المنتجات والخدمات التى تؤدى إلى جذب شرائح جديدة من المواطنين للتعامل مع الجهاز المصرفي”.

وأعرب يحيى أبو الفتوح عن اعتزازه بالشراكة المثمرة بين البنك الأهلى المصرى واورنچ مصر والتى ستنعكس على تقديم خدمات أفضل لعملاء الشركة مع استقطاب المزيد من العملاء المرتقبين لشبكة عملاء بنك أهل مصر الذين تجاوز عددهم 16.5 مليون عميل من مختلف فئات المجتمع والذى يسعى دائما البنك الى تقديم أعلى معدلات الخدمة بأفضل الوسائل الفنية والبشرية والتكنولوجية المتاحة فى السوق المصرية بما يتيح لشركة اورنچ تقديم تجربة مثالية للملايين من عملائها فى جميع أنحاء الجمهورية.

يعتبر البنك الأهلى المصرى أحد أبرز البنوك التى تلعب دورا رئيسيا فى تنفيذ مبادرات البنك المركزى المصرى الرامية إلى تحقيق الشمول المالي، بينما حققت شركة اورنچ مصر نقلة كبيرة فى تطوير البنية التحتية التكنولوجية والاعتماد على الحلول الذكية وتدريب وتأهيل العناصر البشرية بالشكل الذى مكنها من مضاعفة خدماتها للشمول المالى فى عام 2020.