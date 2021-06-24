فى حلوان..إمام مسجد يستولى على التبرعات ويستغل المسجد لتربية الطيور..

تقدم رواد مسجد الرحمن بمدينة 15 مايو بحلوان؛ بمذكرة لوزارة الأوقاف، تؤكد استيلاء إمام المسجد على دار المناسبات الخاصة بالمسجد وتحويلها إلى عشش لتربية الطيور، إلى جانب بناء أربعة غرف جوارها، رغم أن سطح دار المناسبات يوجد بها خزان مياه كبير لوضوء المصلين، وذلك بعد حصوله عليها بالتحايل من الأوقاف، وتم تأجيرها له بـ 800 جنيه، رغم أن مساحتها 230 مترًا، وتقدر حوالي بـ 2000 جنيه.

وأوضح رضا محمد مرزوق، أحد مقدمي المذكرة، أن إمام المسجد استولى على المبنى بالكامل، مضيفا أن الإمام قام بالإستيلاء على المدخل الشرقي للجامع وبنى سورا في وسط المدخل ليقيم مساحة كبيرة، بجانب دار المناسبات، ورغم أن لدينا موافقة من الأوقاف بتلك المساحة مع ملحق الجامع لإنشاء الدار، أغلق دورة مياة كاملة بالطوب ليفتحها على منزله.

بينما قال جمال مصطفى ياسين، إن المسجد مبني بالجهود الذاتية للأهالي وتم ضمه دعويًا للأوقاف مثل باقي المساجد الأهلية

وفي نهاية المذكرة أكد الرواد أن هناك مكانا بين المسجد ودوره المياه يصلح أن يكون دار مناسبات، خدمة للمجاورة حيث لا توجد دار مناسبات في المنطقة ، وطالبوا بتحويل الموضوع إلى الإدارة الهندسية جهة الاختصاص للمعاينة؛ على أن تكون جميع المستلزمات على نفقة الأهالي دون تحمل الوزارة أي أعباء مالية أو جمع تبرعات من المسجد ، على أن تكون دار المناسبات تابعة للجنة العليا لوزارة الأوقاف.