” نور محمد خليف ” تحصد الميدالية الذهبية فى بطولة الجمهورية للجمباز ٢٠٢١

كتب. عمرو دراز :حصدت اللاعبة نور محمد خليف على الميدالية الذهبية للمرة الثانية على التوالى فى بطولة كأس مصر للجمباز الفنى( انسات ) والمستوى الأول تحت ٦ سنوات – مواليد ٢٠١٦..أشاد الجهاز الفني للجمباز الفنى(انسات) بنادى أكاديمية شرم الشيخ للجمباز بقيادة المدير الفنى مصطفى كساب بمستوى اللاعبة نور محمد خليف التى ظهرت به خلال بطولة الجمهورية للجمباز التى أقيمت بنادى الصالة المغطاة بمدينة نصر …وأعربت والدة اللاعبة نور محمد خليف عن سعادتها بما حققته الطفلة من تقدم وتفوق ملحوظ وسوف يسعون خلال الفترة القادمة لمساعدتها وتشجيعها فى حصد البطولات المتنوعة.