بعد استخفاف أحد أعضائه بأجهزة التقاضي.. “برلمانية التجمع “توجه طلب إحاطة لرئيس الحكومة بإعادة تشكيل القومي لحقوق الإنسان

تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع طلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء ووزير شئون مجلس النواب، بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وقال المغاوري في طلبه؛ إن الآليات الوطنية المنوط بها تفعيل وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين تمثل أداة شديدة الأهمية لتطوير سياسات تلك الحقوق وإتاحتها لصالح قطاعات واسعة وشاملة من المواطنين بما يتطلب علاقة جيدة بالمؤسسات التنفيذية الوطنية وقراءات منصفة وموضوعية للواقع المجتمعي تنطلق من الحرص علي بقاء الدولة وتماسكها بقدر ما قد تختلف مع الأجهزة وتقييمات أدائها، وخلال الفترة الزمنية السابقة فقد تكررت حالات الخروج والتطاول علي الدولة وسياساتها من قبل بعض المنتمين لعضوية بعض تلك الآليات الوطنية وفي مقدمتها المجلس القومي لحقوق الإنسان ـ كجزء من التسويق الشخصي لذواتهم واستعدادا لمرحلة مستقبلية ـ الأمر الذي قد يكسب وجهات نظرهم قيمة يستغلها بعض خصوم الدولة في إطار الهجوم والتصيد لها إضافة لما تخلقه تلك التعليقات المسيئة من اختلاف وتباعد بين أطراف الرقابة واقتراح البدائل (الآليات الوطنية) وبين أطراف إدارة المشهد وتطبيق إجراءاته (السلطة التنفيذية) ليكون المواطن المصري هو المتضرر الرئيسي من تلك الممارسات غير المسئولة التي يمارسها (أشخاص) تحميهم حصانة مواقع لم يعودوا أهلا للاستمرار بها بحكم انتهاء (مدة) عضويتهم أو بحكم الاختصام والخصومة التي صاروا يتباهون بها.

وبحسب البيان المقدم لرئيس الحكومة قال النائب عاطف المغاوري؛ إنه خلال الأيام الماضية كتبت منال الطيبي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان (والتي تتباهي بتلك الصفة فتجعلها التعريف الرئيسي لها علي صفحات التواصل الاجتماعي) علي صفحتها الشخصية بموقع (فيس بوك) تعريضًا وسخرية بحالة حقوق الإنسان في الدولة المصرية وبالأداءات التنفيذية من قبل العديد من أجهزة الدولة المستقلة ـ وفي مقدمتها سلطة التحقيق والتقاضي ـ ما نصه (قبضوا علي الراجل اللي صفع ماكرون والنيابة العامة وجهت له تهمة “العنف ضد شخص يشغل منصبا عاما في السلطة الفرنسية” حاجة عاملة كده زي التعدي علي موظف عام أثناء تأدية وظيفته أو بسببها عندنا.. طيبين قوي يا خال بتوع فرنسا دول مش عارفين يحبكوا اتهامات عدلة ضد واحد رزع رئيس فرنسا شخصيًا قلم في العلن وعلي الهواء!! شوفوا يا بهوات واتعلموا التهم تتكيف إزاي.. الانضمام إلي جماعة إرهابية ـ تمويل تلك الجماعة لمحاربة الدولة الفرنسية وإسقاطها ـ محاولة اغتيال رئيس الجمهورية الفرنسية ـ محاولة قلب نظام الحكم في فرنسا ـ التخابر مع جهات أجنبية بغرض الإضرار بمصالح البلاد ـ محاولة تعطيل العمل بأحكام الدستور الفرنسي ـ تهديد الأمن القومي والسلم العام ـ زعزعة الاستقرار الوطني ـ التخطيط لضرب الاقتصاد القومي ـ التحريض علي استخدام العنف ـ نشر أخبار كاذبة ـ تهديد القيم المجتمعية والأسرية في فرنسا ـ القلم علي وجه رئيس الجمهورية تسبب في ثقب طبلة الأذن وتحتاج لعلاج أكثر من عشرين يوم.. واستكملت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان منشورها: (مايصين قوي بتوع النيابة العامة في فرنسا دول!! بلاش كلام فارغ)..

واستطرد نائب التجمع: وحتي تزيد الأمر وضوحًا في استخفافها بأجهزة ومؤسسات التقاضي الوطنية فقد ردت العضو علي تعليق لأحد متابعيها بقولها (ممكن نيجي علي نفسنا وننظم لهم دورة تدريبية في مصر حنعمل إيه.. قدرنا.. أم الدنيا)..

وتابع طلب الإحاطة؛ أن ما كتبته عضو القومي لحقوق الإنسان على صفحتها يستدعي للذاكرة تصريحات وتعليقات مماثلة ـ رغم كونها قد أتت في مناسبة أدق وأكثر مكاشفة ـ من المدعو كمال الهلباوي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أو في تصريحات لفضائيات إقليمية ودولية حملت انتقادات ومحاولات استعداء لأطراف دولية ضد الدولة المصرية بصورة غير مقبولة ففي 13 يونيو 2019 وعبر موقع (رأي اليوم) كتب الهلباوي ما نصه: (وقد تعلمت ولا أزال أتعلم من العلماء والفقهاء والأئمة المحترمين المخلصين وفي مقدمتهم في عصرنا الحالي الإمام حسن البنا رحمة الله عليه) وبعدها بأيام قلائل في 18 يونيو 2019 كتب عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تحت عنوان: (عزاء واجب) ما نصه (رحمك الله يا مرسي رحمة واسعة وأسكنك فسيح الجنات وغفر الزلات والسيئات وأكثر الرحمات والحسنات وأدعو الله تعالي أن نلقاك في الجنات برحمة الله تعالي ومغفرته يكفيك أنك لم تكن فاسدا في زمن الفساد).. أما الأخطر فكان ما كتبه في 25 يونيو 2019 وعبر موقع (رأي اليوم) بعنوان: (أهم الدروس المستفادة من وفاة الدكتور مرسي الأليمة) والذي قال فيه: (ليست المشكلة فقط ما أصاب مرسي من تعذيب وإهمال وسجن انفرادي أو الموت ولكن المشكلة تتمثل في سوء الإدارة أمس واليوم في مصر مع انتهاكات في حقوق الإنسان وإهمال للدستور والقانون مع قضاء غير مستقل ومع مؤسسات المفروض أنها شعبية ومنتخبة ولكنها لا تعرف واجباتها ولا تؤديها كما ينبغي في المراقبة والتشريع.)..

وتابع المغاوري: الواقع أن ما سبق رصده كجزء يسير يعبر عن سلوك وأفكار البعض من الأعضاء الذين يتواجدون ضمن تشكيلة المجلس القومي لحقوق الإنسان ـ وبنسبة لا يستهان بها من تركيبة المجلس ـ وبما يضعنا أمام مجموعة من الملاحظات نجملها فيما يلي: أولًا: ما الفارق بين ما يقوله (بعض) أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ـ الذين ذكرت وبين ما يقوله كل خصوم وأعداء الدولة المصرية والمتآمرين عليها بل وكيف يمكن القبول بوصف (العضو) للقضاء المصري بأنه (غير مستقل) أو توصيفه لمجلس النواب بأنه سلطة (لا تعرف واجباتها ولا تؤديها كما ينبغي) أو بما تقوله (العضوة) من سخرية حول طريقة توصيف الاتهامات أمام النيابة العامة المصرية وتعريضها بـ(أم الدنيا) الذي يكاد يتطابق مع خطاب الجهات المعادية للدولة المصرية، بل وإذا كانت تلك المكايدة متصورة وواردة من خصوم للدولة فهل من المقبول أن نسكت عنها وهي تصدر من شخوص يأتون علي قمة آلية وطنية معنية بأحد أخطر ملفات الدولة في اطار التزاماتها الدولية كحقوق الانسان.

ثانيًا: التقاعس عن إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان رغم انتهاء دورته (2013 ـ 2017 ) ومرور قرابة ( 4 ) أعوام علي انتهاء الدورة اضافة لتقلص عضويته الي (16) عضو فقط وهو ما سمح لبعض أعضاء المجلس المتواجدين في عضويته أو أولئك الذين انسحبوا من التشكيل في استخدام منصته للهجوم علي الدولة المصرية أو اكساب وجهات نظرهم الذاتية ثقل الآلية الوطنية لحقوق الانسان أو حتي تحقيق مغانم خاصة (ليس هنا مجال الحديث عنها)؛ حيث نص القرار بقانون 75 لسنة 2013 في 5 أغسطس 2013 الذي أصدره الرئيس عدلي منصور في مادته الأولي علي أن (يصدر بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان قرار من مجلس الوزراء ويستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان) وهو نص كان يوجب اعادة تشكيل المجلس بمجرد انعقاد مجلس النواب المصري في يناير 2016 أو علي الأقصى بنهاية مدته التي نصت عليها المادة الثانية من القانون 94 لسنة 2003 (ويصدر بتشكيل المجلس قرار من مجلس الشوري لمدة ثلاث سنوات) حتي عندما تم تعديل المادة بالقانون 197 لسنة 2017 لتزيد مدة دورة المجلس من (ثلاث) إلى (أربع) سنوات لم يتم الالتزام بالنص وإعادة تشكيل المجلس في سبتمبر 2017 وحتي تاريخه.

ثالثًا: تجاهل حالات (الاستقالة ـ الوفاة) لعدد من أعضاء المجلس بما يحول بينه وبين أداء مهامه وواجباته بصورة تتسق مع قانون تأسيسه والمهام الموكلة علي عاتقه في مجال ترسيخ حالة حقوق الإنسان في الدولة المصرية مع (تغول) مكانة ومساحة الأدوار المسيسة والمعادية التي لا يخفيها بعض أعضاء المجلس سواء لمصالح ذاتية أو لحساب تيارات تتخفي وراءهم.

واختتم طلب الإحاطة بأن الحالات التي تم الإشارة إليها ومؤكدًا ليست حالات منفردة ـ ويمكن توثيق الكثير من المواقف المماثلة لأعضاء آخرين ـ كما أن المجلس القومي وفي مواقف عدة سابقة كان مثيرا للجدل سواء بصمته عن الرد علي تقارير مسيسة ومغلوطة تصدر عن مؤسسات حقوقية غير وطنية وتشيع مناخا كاذبا عن الأوضاع الداخلية في البلاد أو بما صدر عنه ـ عبر بعض أعضائه ـ من أراء وبما يوجب ضرورة التدخل لتصحيح عوار قائم في تشكيله وإنهاء لتقاعس طال علي انتهاء دورته الزمنية.