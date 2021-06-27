السيسي يلتقي الحلبوسي ويؤكد موقف مصر الداعم لوحدة العراق والحرص على تعزيز دوره العربي

التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، وبحضور النائب الأول السيد حسن الكعبي، رئيسَ جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي. حيث رحَّب سيادته بالرئيس السيسي، منوها بعمق العلاقة التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن عقد القمة الثلاثية في بغداد خطوة مهمة وكبيرة في دعم العراق وتعزيز سبل التعاون المشترك، مؤكدا دعم السلطة التشريعية في العراق للتعاون الثلاثي العراقي المصري الأردني. كما بحث اللقاء المستجدات في المنطقة، وتأكيد أهمية تنسيق المواقف الثلاثية إزاء القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق الاستقرار. وعبَّر الرئيس السيسي عن سعادته لزيارة بغداد، مؤكدا دعم بلاده للعراق وحفظ سيادته، وأهمية العمل لتعزيز آفاق التعاون الاستراتيجي الثلاثي، كما وجَّه الرئيس السيسي لرئيس مجلس النواب دعوةً لزيارة جمهورية مصر العربية، من أجل تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعيتين.