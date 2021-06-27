مصر تشارك في فاعليات المؤتمر العالمي “4 أعوام من الآن” 4YFN ببرشلونة

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا) عن مشاركتها في مؤتمر “4 أعوام من الآن” 4YFN، المعني بعرض أحدث ابتكارات الشركات الناشئة حول العالم بحضور المستثمرين والشركات العالمية من أجل تعزيز فرص الشراكات والمشروعات والأعمال.

يقام المؤتمر على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف المتنقلة GSMA Mobile World Congress بمدينة برشلونة الإسبانية، وذلك خلال الفترة من 28 يونيو الجاري وحتى 1 يوليو 2021.

وترعى الهيئة 8 شركات مصرية ناشئة في المؤتمر انطلاقًا من دورها لدعم رواد الأعمال وتحفيز وتعزيز بيئة الابتكار كأحد المحاور الرئيسية في استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبهدف تسليط الضوء على النمو المتسارع والنجاحات المتتالية التي تحققها مصر في مجال ريادة الأعمال وجذب أكبر الصفقات الاستثمارية في قطاع الشركات الناشئة.

وقال المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات: “عازمون على دعم الشركات التكنولوجية المصرية الناشئة لتوسيع شبكة أعمالها وربطها بالمستثمرين العالميين الذين يبحثون عن أحدث الحلول الرقمية ونماذج الأعمال المبتكرة”.

وأوضح محفوظ أن الهيئة تحرص على دعم الشركات المصرية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المشاركة في المعارض والمحافل الدولية المتخصصة في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى الترويج لمصر باعتبارها مركز إقليمي متميز في مجال الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال والتزامها بمساعدة الشركات المحلية الناشئة على جذب الاستثمارات الخارجية.

وتتضمن قائمة الشركات الناشئة المصرية الواعدة المشاركة:

كاردو: شركة ناشئة تقدم وتبتكر منتجات ذكية، وتهدف إلى نشر الوعي التقني وطرق استخدام التكنولوجيا في الحياة اليومية.

الجمعية: منصة إلكترونية لادخار الأموال، تطبيقا لمبدأ دورات المال المتعارف عليها باسم “الجمعية” والغرض الأساسي منها هو تسهيل هذه العملية عن طريق تحويل الأموال من شخص لأخر من خلال طرق الدفع الالكترونية أو نقاط الدفع المنتشرة في المنافذ. بالإضافة إلى هذا تمكن المنصة الإلكترونية عملائها بالتمتع بخصومات مميزة من خلال التجار المشاركين فقط من خلال متجر الجمعية الموجود داخل التطبيق.

أدزيلي هي أول شبكة إعلانات خارج المنزل DOOH تركز على الجمهور واستهداف الجمهور في مئات المواقع في نفس الوقت.

باي ناس: تقدم الشركة مجموعة متكاملة من الخدمات، تتضمن منصة الموارد البشرية، بطاقات رواتب وخدمات وحلول مالية، وبرامج تأمين صحي. تدعم الشركة الناشئة شراكات وتحالفات استراتيجية مع شركات ومؤسسات عالمية مثل فيزا وبنك مصر.

تالينت آرينا: هي منصة للتوظيف تعتمد على استخدام الذكاء الاصطناعي بهدف مساعدة الشركات في العثور على المواهب المثالية في غضون أسبوعين فقط، بالإضافة إلي طرحها لحلول مالية للأفراد.

تختص Webville (ويب فيل) في حلول اكتشاف المحتوى حيث يساعد محركها الخاص على اكتشاف محتوى عالي الجودة عبر تحليل تقييمات المحتوى في جميع أنحاء الويب. ثم يتم تصنيف النتائج بحسب الجودة ونشرها على موقع الشركة. كما يوفر الموقع للمستخدمين برنامج مساعد للتصفح يسمح لهم معاينة نوعية أي رابط في لمحة والتعديل على المحتوى المستهلك بلحظتها.

E-POD هى شركة تكنولوجيا مالية متخصصة في مجال الدفع الإلكتروني عند الاستلام، وهي عبارة عن تطبيق ومنصة آمنة للتسوق والدفع عبر الإنترنت، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على زيادة مبيعاتها بنسبة 25٪.

Widebot (وايد بوت) أول منصة لبناء الروبوتات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسمح لأي شخص ببناء روبوت الدردشة الخاص به بغض النظر عن الرموز المستخدمة أو الخبرة التقنية في أقل من 10 دقائق. وتكمن قدرة الشركة في بناء الروبوتات القادرة على التفاعل مع الإنسان عبر الرسائل النصية والسمعية باللغتين العربية والانجليزية ومتابعة التعلم من الإنسان عبر محركات تعلّم الآلة.

وتشارك الهيئة بمعرض هذا العام بجناح مساحته 200 متر تعزيز تواصل وتشبيك الشركات الناشئة مع كبار المستثمرين والشركات العالمية. وتقوم الهيئة بخلاف تنظيم وإدارة الجناح المصري في المعرض بعدد من الأنشطة الترويجية مثل تنظيم اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية الناشئة العارضة والمستثمرين وصناديق رأس مال المخاطر وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة.

يشار إلى أن معرض الشركات الناشئة المتخصص 4YFN هو من أكبر التجمعات المتخصصة للشركات الناشئة وصناديق الاستثمار حيث يقام على هامش المعرض والمؤتمر الدولي للهواتف المتنقلة GSMA Mobile World Congress والذي يعد أيضًا أكبر وأضخم منصة في العالم لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركات صناعة الهواتف المتنقلة، حيث تشارك فيه عدد من الدول ويتجاوز عدد حضور آلاف الشركات والمستثمرين من قادة وعمالقة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العالم.