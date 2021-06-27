“ال جي” تطلق متجرها الإلكتروني الأول لها بإفريقيا في مصر

أعلنت شركة ال جي عن إفتتاح أولى متاجرها الإلكترونية بقارة إفريقيا في مصر وذلك بهدف منح عملائها تجربة أكثر سهولة لشراء الأجهزة المنزلية، شاشات التليفزيون وأجهزة التكييف وذلك عبر الدخول إلى متجر ال جي الإلكتروني www.lg.com/eg_en وهو ما سيمنح المستهلكين القدرة على الاستمتاع بتجربة التسوق الإلكتروني المشوقة.

وفي إطار التزام ال جي بتحسين تجربة شراء الأجهزة الإلكترونية ستقوم الشركة بمنح زبائنها خدمة التوصيل والتركيب مجانا عند الشراء من المتجر الجديد.

وتغطي خدمة التوصيل المجاني محافظات القاهرة ، الجيزة ، الإسكندرية ، ومدن الدلتا والقناة بالإضافة إلى محافظة بني سويف ، على أن يتم توصيل المشتريات في فترة تتراوح ما بين يومين إلى 7 أيام عمل .

وتقوم ال جي بتوفير خدمة التركيب المجاني لكافة المنتجات ما عدا أجهزة التكييف.

ومن جانبه ، أعرب بيلي كيم، مدير عام ال جي عن سعادته لإطلاق المتجر الإلكتروني في مصر وهو ما يتيح لعملاء الشركة البديل الآمن للتسوق وشراء ما يريدون من منتجات. وأضاف بيلي كيم أن التجارة الإلكترونية في مصر باتت أساسية لكافة نواحي العمل مشيرا إلى أننا نشهد حاليا تحولا في السلوك الشرائي للمستهلك المصري تجاه التجارة الإلكترونية.

ويستطيع عملاء ال جي التسجيل في المتجر ليبقوا على إطلاع بآخر الاخبار والمستجدات الخاصة بالشركة ومنتجاتها الأكثر تطورا في العالم.

كما يمنح الموقع العملاء الفرصة لمراجعة المنتجات ومشاهدة فيديوهات إرشادية حول كيفية استخدامها، بجانب توفير نسخ إلكترونية من كتيبات الاستخدام لبث روح الثقة بين عملاء الشركة المحتملين حول اختياراتهم الشرائية وأيضا لضمان حقوقهم.

كما يتيح المتجر الإلكتروني للعملاء متابعة طلبياتهم والتواصل مع ال جي للحصول على خدمات ما بعد البيع والصيانة، وسيكون المحتوى اللغوي الخاص بالمتجر الإلكتروني متاحا بالعربية والإنجليزية كما أنه يتم تطبيق جميع الشروط الخاصة بجهاز حماية المستهلك على جميع عمليات الشراء التي تتم من خلال الموقع.