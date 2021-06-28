لليوم الثالث على التوالي .. رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج يناقش مع لجان نقابية تداعيات “خطة الدمج”:حقوق العمال مصانة

لليوم الثالث على التوالى رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج يناقش مع اللجان النقابية بالشركات التابعة خطة وزارة قطاع الاعمال العام بدمج الشركات ،حيث التقى اليوم الإثنين بمجالس ادارات لجان نقابية بشركات ” غزل الزقازيق ،والشوربجى ،وولتكس ،ميت غمر ،ومعدات حلوان بمنطقتي الغربية وكفر الشيخ .

وتطرق ابراهيم خلال الاجتماع، لمناقشة خطة الدمج ومايستتبعها من ضرورة الحفاظ على حقوق العمال النقدية والعينية والوظيفية،موضحا ان حقوق العمال مصانة

وصرح رئيس النقابة اليوم الاثنين أن قرارات الجمعيات العمومية يتضمنها الحفاظ علي كل حقوق العمال.

حضر اللقاء:حسين الشورى وخالد مرجان، عضوي مجلس إدارة النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج.

يجدر بالذكر أن خطة التطوير التي أعلنت عنها وزارة قطاع الأعمال العام ، ترتكز –حسب رؤية الوزارة- على إنشاء كيانات قوية من خلال دمج 32 شركة قطن وغزل ونسيج ليصبح عددها 9 شركات فقط، مع تعيين أعضاء منتدبين جدد للكيانات الجديدة بهدف تحسين أداء الإدارات، مع الاستعانة بفريق تسويق بالتعاون مع وكلاء عالمين لتسويق منتجات الشركات لاستغلال جميع منتجاتها.