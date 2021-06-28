انفينكس تطلق أول concept smartphone بخاصية الشحن السريع 160 واط

أعلنت شركة Infinix اليوم عن إطلاق أول هاتف concept smartphone والذى يدفع حدود التقنيات المبتكرة والجماليات الإبداعية لمستقبل تصاميم الهواتف الذكية إلى الأمام.

يجمع هاتف Infinix Concept Phone 2021 بين أول غطاء خلفى مزدوج متغير اللون وتقنية الشحن السريع بقدرة 160 واط، معززة بشحن لاسلكى 50 وات، وآليات حماية أمنية وإمكانيات جديدة للتحكم فى درجة الحرارة.

تعمل Infinix على تطوير الجيل التالى من ميزات الأجهزة التى يمكن الوصول إليها والتى يريدها المستهلكون، ما يكشف عن موجة جديدة من الهواتف الذكية المتاحة تجاريًا.

من جانبه قال جيسى تشانغ، كبير مديرى البحث والتطوير فى Infinix Mobility: “فى حين أن العديد من الميزات الناشئة فى السوق اليوم باهظة الثمن ولا يمكن الحصول عليها للمستهلك، فإن اينفنكس ملتزمة بتقديم ابتكارات للمستهلكين بسعر يمكن دفعه”. مؤكدًا أن ابتكار تقنية قيمة هو القوة الدافعة وراء Concept Phone 2021 نظرًا لكون Infinix أحد أشهر مزودى الأجهزة الذكية بين الشباب فى الأسواق الناشئة، فإن هواتفنا الذكية تعيد تعريف الإنتاجية والكفاءة وهى بوابة لمستقبل الحياة الرقمية”. موضحاً أن Infinixستستمر فى تطوير وصقل التكنولوجيا المعروضة فى Concept Phone، بحيث يمكن تنفيذها فى أجهزة اينفنكس المستقبلية.

ابتكارات رائدة

يجمع هاتف Infinix Concept Phone 2021 المذهل بين تقنية الإلكتروكروم وتقنية الإضاءة الكهربية لإنشاء أول غطاء خلفى مزدوج اللون متغير فى الصناعة، باستخدام الضوء كمجال ​​والكهرباء، فعندما تكون هناك مكالمة واردة، يتغير الجزء الخلفى من الهاتف الذكى بين الرمادى الفضى والأزرق الفاتح، وعند الشحن، سيتغير لونه ويومض فى منتصف الجهاز.

يستخدم الهاتف Infinix Concept Phone 2021 فيلمًا كهربائيًا صلبًا فائق النحافة وموفر للطاقة وشفافًا (SECF) جنبًا إلى جنب مع فيلم مضيء كهربائى (EL). يفتح فيلم EL الباعث للضوء من Infinix الباب للتطورات المستقبلية مع الهواتف الذكية المتغيرة الألوان التى لم يسبق رؤيتها من قبل.

سرعات شحن فائقة السرعة

لتحقيق شحن سريع 160 واط و 50 واط من الشحن اللاسلكى، تدمج اينفنكس تقنية -Ultra Flash Charge – (UFC) ومضخة شحن فائقة مبتكرة و 60 آلية حماية أمنية وخلية بطارية 8C تتيح شحن بطارية الهاتف الذكى التى تبلغ 4000 مللى أمبير فى الساعة بشكل كامل وآمن فى 10 الدقائق.

تم دمج مضخة الشحن الفائقة المبتكرة مع أربع شرائح شحن عالية التحويل تدعم تحويل الطاقة العالية. يتيح ذلك للهاتف الذكى الوصول إلى 98.6٪ من كفاءة تحويل الشحن مع تجنب التحميل الزائد والسخونة الزائدة التى تسببها التيارات الكبيرة، باستخدام 20 مستشعرًا لدرجة الحرارة وخوارزميات تحكم ذكية، يراقب هاتف Infinix Concept Phone 2021 درجة الحرارة بذكاء أثناء الشحن ويضبط قوة الشحن للحفاظ على الهاتف الذكى أقل من 40 درجة مئوية / 104 درجة فهرنهايت.

كما تعاونت اينفنكس مع أبرز مصنعى البطاريات فى العالم لتطوير خلية بطارية 8C جديدة تقلل أكثر من 18٪ من المقاومة الداخلية مقارنة ببطارية 6C وتنتج حرارة أقل.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تشغيل الحماية الأمنية الإضافية أثناء السيناريوهات غير الطبيعية – مثل ارتفاع درجة الحرارة وزيادة الجهد والتداخل الكهرومغناطيسى وغير ذلك – لضمان سلامة نظام الهاتف الذكى.

شاشة بتكنولوجيا متطورة

يعمل هاتف Infinix Concept Phone 2021 على تحسين شاشة AM-OLED مقاس 6.67 بوصة مع إضافة حد radian يبلغ 88 درجة مما يشكل سطحًا مثاليًا باستخدام الزجاج ثلاثى الأبعاد. يمكن للمستخدمين التقاط صور لافتة للنظر باستخدام وحدة العدسة الثلاثية التى تعمل بالذكاء الاصطناعى فى الهواتف والتى تشتمل على عدسة رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وعدسة بزاوية عريضة للغاية تبلغ 120 درجة وعدسة تليفوتوغرافى يمكنها تحقيق تقريب رقمى يصل إلى 60x. وتم تجهيز الهاتف الذكى أيضًا بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لصور سيلفى جذابة بصريًا.

تشمل الميزات الرئيسية الأخرى لهاتف Infinix Concept Phone 2021 ما يلي:

معالج ثمانى النواة 64 بت مع نواة أداء ARM Cortex-A76 وستة وحدات معالجة مركزية Cortex-A55 موفرة للطاقة مسجلة بتردد 2.05 جيجاهرتز و 2 جيجاهرتز على التوالى. واحدة من أسرع وحدات معالجة الرسومات، ARM Mali-G76 MP4(-900) ميجاهرتز، وذاكرة تخزين بسعة 128 جيجا بايت وذاكرة رام 8 جيجا بايت.

Android 11

يشتمل برنامج Android ™ 11 المدمج فى Infinix Concept Phone 2021 على قائمة زر الطاقة الجديدة وميزات الاتصال وسجل الإخطار لزيادة تبسيط تجربة الهاتف الذكى.