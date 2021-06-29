السيطرة على المنابر.. تجفيف منابع الإرهاب.. القضاء على التنظيمات المتطرفة:تغيير المشهد الديني بعد ثورة يونيه

عمرو عبدالمنعم: الفكر الإرهابي لا يصلح معه إلا أيدلوجية فكرية ومشروع متكامل

سامح عيد: الدولة واجهت الإرهابيين ولم تواجه التطرف تحقيق: منى السيد

كشفت الأحداث التى شهدتها مصر خلال الفترة من 2011 إلى 2014 عن مخطط الجماعات الإرهابية للوصول إلى السلطة عبر استخدام الدين، وتضليل الرأي العام وتجنيد الشباب للقيام بعمليات إرهابية لإسقاط الدولة، وهو ما دفع الدولة للتصدي لتلك الأعمال الإرهابية أمنيا، كما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تجديد الخطاب الدينى وتنقية التراث، وهو ما أكد عليه عدد من خبراء الإسلام السياسي، الذين أشاروا إلى أن هناك تراجعا كبيرا لدور الثقافة والتعليم والإعلام في المواجهة، خاصة أن المواجهات عملية مشتركة بين جميع مؤسسات الدولة.

كما شددوا على ضرورة تعديل المناهج التربوية، وإنشاء برامج تأهيل للخارجين من السجون، لتحقيق المواجهة الفكرية على أرض الواقع، ونشر الوعي، والقضاء على الأفكار المتشددة.

عناصر مدربة

قال ماهر فرغلي الباحث في شأن الإسلام السياسي، إن المشهد الديني تغير ظاهريا بشكل كبير بعد ثورة 30 يونيه، وظهر ذلك من خلال السيطرة على المنابر، وتجفيف منابع الإرهاب، والقضاء على التنظيمات الإرهابية، والمنظمات العسكرية المسلحة أيضًا.

أما قبل الثورة، كان هناك انفجار شديد في الأحزاب ذات المرجعية الدينية، والتوسع في الفضائيات الدينية، فضلًا عن ظهور كبير للتنظيمات المسلحة، وسيطرة الجماعات على المنابر ووسائل الإعلام وأماكن عديدة، وفق ما ذكره الباحث في شؤون الإسلام.

وفيما يخص مكافحة الفكر المتطرف، أكد فرغلي، أن هناك محاولات من قبل المؤسسات الدينية، لمكافحة الفكر المتطرف، ولكن تلك المحاولات تحتاج إلى إعادة بناء وهيكلة كاملة.

وشدد على أن الفكر المتطرف بحاجة إلى خطاب ديني جديد، مطالبًا بضرورة وجود خطة كبيرة تقوم على محاور متنوعة لمواجهة المنابع المغذية لهذا الفكر، إلى جانب تأهيل عناصر مدربة لمقاومة ومكافحة الأفكار المتطرفة، بهدف إعادة التأهيل وإنشاء برامج توعوية وعلاجية وقائية لتلك الأفكار ؛ وذلك من خلال تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة وليست المؤسسات الدينية وحدها.

الفكر الإرهابي

بينما أكد عمرو عبدالمنعم الباحث في شأن الإسلام السياسي، أن الجهود الأمنية التي قامت بها الدولة لمواجهة الإرهاب بعد الثورة، فاقت الجهود الفكرية.

وأشار إلى أن محاكمة محمد حسين يعقوب ومحمد حسان كانت على مسمع ومرأى الجميع في المواجهة مع القاضي، وقد تنكر يعقوب وهرب وراوغ لكل أفكاره التي كان ينادي بها في السابق، وهو الأمر الذي يجعلنا نؤكد أن الغلو والتشدد ضعيف، ورغم ذلك ليست أمامه مواجهة فكرية حقيقية.

وذكر أن الدولة المصرية مرت بعد ثورة 30 يونيه بمأزق شديد، وهو المواجهة المسلحة والعنف التي مارستها الجماعات في قلب القاهرة والدلتا والصعيد، ثم الحالة التي شهدتها سيناء وتعاملت معها القوات الأمنية، وتبقى كثير من النجاحات التي حققتها على أرض الواقع، ولكن يظل الفكر الإرهابي مستمرا، خاصة أنه لا يصلح معه إلا أيدلوجية فكرية ومشروع فكري متكامل.

وأضاف عبدالمنعم، أن المواجهة الفكرية منوط بها ملء الفراغ، والقضاء على التشدد والغلو، وملامسة الواقع الاجتماعي، وتساءل هل استطاعت المؤسسات الدينية الثلاثة أن تقوم بالريادة الحقيقية في المواجهة حتى الآن؟ مشيرا إلى ما قامت به دار الإفتاء بإنشاء مرصد لمواجهة التطرف، وإصدار دليل للمواجهة المتطرفة، وإصدار بعض الكتيبات مثل التأسلم السياسي، والمؤشر العالمي للفتوى، ونبض الفتوى وفيه يتم رصد حالة الفتوى بشكل يومي، بالإضافة إلى إصدار الدليل لمواجهة التطرف.

وأوضح أن الأوقاف لم تتجاوز التعامل مع الأئمة والدعاة في حالة الخطابة رغم امتلاكها بنية جغرافية ومعلوماتية لمساجد الجمهورية بالكامل، لافتا إلى أنه ما زال الذي يسيطر على المنابر الدعوية قوة بعينها، وهذه الفئة متأثرة بشكل كبير بالخطاب التوعوي السلفي، بعيدا عن الهوية والثقافة المصرية.

برامج تأهيل

وفي السياق ذاته أكد سامح عيد الباحث في شأن الإسلام السياسي، أن التيار الإسلامي تصدع باستعلائه وجبروته ولغته الإعلامية القوية المشهد الديني قبل ثورة الثلاثين من يونيه، إلى جانب حالة الاستقطاب الحادة التي توصل إليها في مختلف الأنحاء، وهو أمر يجعلنا نؤكد أن الأمر تغير كثيرا بعد الثورة.

وقال إن الدولة لم تبذل أي جهد في مواجهة الإرهاب، ولكنها واجهت الإرهابيين بشكل كبير على أرض الواقع من خلال القوات الأمنية، في سيناء وغيرها.

وأوضح أنه تم تقليص البرامج الموجهة لنقد الفكر بشكل كبير، فضلًا عن غياب البرامج المتعمقة في تفكيك الفكر المتطرف، لافتًا إلى أن اللواء فؤاد علام استغرق وقتًا طويلًا للتوصل إلى الــ 6 مسارات في عهد مبارك لمواجهة الإرهاب منها: التعليم، الثقافة، الأمن، والإعلام، ورغم ذلك لم يحدث فيهم شيئًا.

وأضاف أن المناهج التربوية بحاجة إلى تعديل، خاصة أنه يتم تدريس “عقبة بن نافع” للصف الأول الإعدادي، وهو مشروع “جهادي لدولة إسلامية”، بالإضافة إلى دراسة الحضارة الإسلامية بوجهها المشرق والمتسامح، أى اختيار مواقف منتقاة من عصر الخلافة، فوضعوا نصف الحقيقة، ولم يذكروا حروب الردة، مشيرًا إلى أنه بعد وفاة الرسول صل الله عليه وسلم ارتد نحو 60% من الصحابة ما بين ارتداد عقائدي وارتداد سياسي، ولم يذكروا ذلك في المناهج، مؤكدًا أن تعديل تلك المناهج يعد أولى عملية تجديد الخطاب.

وأكد ان الإعلام والثقافة والتعليم والمؤسسات الدينية لم تبذل أي جهد في المواجهة الفكرية، إلى جانب غياب المناظرات التليفزيونية التي كان يقوم بها فرج فودة من خلال المنظمات الفكرية، وهو ما ساعد في تغلغل الفكر المتطرف.

وشدد على ضرورة إنشاء مراكز تأهيل حيث تضم جميع التيارات المختلفة، من اخصائيين نفسيين واجتماعيين. ويساريين، وليبراليين، واشتراكيين، لعمل جلسات للمناقشة في أمور سياسية واجتماعية وثقافية، بهدف أحتواء الخارجين من السجون والعائدين من داعش وخلافه، موضحًا أن الإرهابيين الخارجين من السجون ينتظرون لحظة الإنفلات للإنفجار في وجه الدولة.