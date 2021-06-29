الشرقية ..حسن جباره: عملنا على إسقاط مرسي في مسقط رأسه

قال حسن جباره امين التجمع بمحافظة الشرقية إن اعضاء التجمع في المحافطة ساهموا منذ اللحظة الاولي لتولي جماعة الاخوان الحكم في شرح المخاطر علي الوطن وإبراز مواقفهم غير الوطنية وتفاهماتهم واتفاقهم المستمر مع نظام ما قبل يناير ضد رغبة المواطنين في المحافظة.

وأضاف ان الشرقية التي ينتمي اليها محمد مرسي اسقطته في الانتخابات الرئاسية ولم يحصل فيها علي اغلبية الاصوات بفضل تحركات اعضاء الحزب والتنسيق مع الأحزاب الأخري بالمحافظة وفي 3 يونيو كنا نقود المظاهرات في المحافطة وبعض المراكز مثل مركزي كفر صقر وأولاد صقر ونعمل حاليا علي التصدي للأفكار الإرهابية في إطار محاربة الارهاب.