أمين التجمع بالأقصر: أعضاء الحزب بالمحافظة كانوا في مقدمة المشاركين في ثورة 30 يونيو

أكد أسامة شمس الدين، أمين حزب التجمع بمحافظة الأقصر، أن أعضاء الحزب بالمحافظة كانوا في مقدمة المشاركين في ثورة 30 يونيو، ضد الجماعة الإرهابية، وكان شعارنا وهدفنا هو إسقاط هذه الجماعة الإرهابية، مضيفا أن محافظ الإقليم قي هذا الوقت كان ينتمي لهذا التيار، وكان مشاركا في إحدى العمليات الإرهابية ضد السياحة، وهو ما زاد من دوافعنا لإسقاط هذا الحكم.

وتابع “شمس الدين”، أنه تم الاعتصام أمام ديوان عام المحافظة لمدة 15 يوما، وقمنا بحماية المحافظة من الميليشيات الإرهابية التى استقدمها المحافظ، ضد أبناء المحافظة، ولكى يتمكن من دخول مبني ديوان المحافظة، موضحا أنه تم تشكيل 3 “ورديات”، للتناوب وحماية المنشآت الحيوية بالمحافظة، من تخريب هذه الجماعة.

وأشار أمين التجمع بالأقصر، إلى التنوع والتكامل بين المشاركين في 30 يونيو بالمحاظة، موضحا أن جميع فئات الشعب بمسلميه ومسيحييه، وأحزاب سياسية من مختلف التوجهات الوطنية.

وأضاف أن أعضاء الجماعة الإرهابية حاولوا التجمع بمنطقة “سيدي أبو الحجاج”، مستخدمين المولوتوف الأسلحة، ولكن تم التصدي لهم وحدث اشتباكات عنيفة، ولكن تم السيطرة على الموقف، ونجحنا في إسقاط المحافظ الإرهابي.