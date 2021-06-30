أحمد شعبان أمين محافظة الإسكندرية: لنا مطالب ملحة بعد 8 سنوات على “الثورة”

قال أحمد شعبان عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب التجمع في الاسكندرية: “ماذا لو قدمنا بعد ثماني سنوات من أعظم ثورات الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 كشف حساب لما كان يحلم به الشعب فى حينه، ما تحقق منه وما لم يتحقق بعد”.

وأضاف: “نجد أن أول الأهداف وربما أهمها على الإطلاق كان إبعاد تلك الجماعة وهذا التيار الذى كشف بغباء عن وجهه سريعاً من خلال محاولات أخونة الأجهزة التنفيذية والطامة الكبرى التى تمثلت فى هذا الإعلان الدستورى الذى أفصح عن الوجه الحقيقى للفاشية الدينية التى تحكم سياسة هذا التيار، وبالتالى فقد تحقق الهدف الأهم للثورة .”

وأوضح: “تأتى بعدها أهداف وطموحات كثيرة الا أنها بكل حياد لم تكن لتصل هذه الطموحات لهذا القدر من الإنجازات المستحيلة التى تحققت على مستوى المشروعات القومية العملاقة والتى تمت وتتم فى كل ربوع المحروسة فى كل المحافظات فى كل الميادين فى كل شوارع مصر فى القرى والنجوع فى الاسكان والطرق والزراعة والانتاج الحيوانى والانتاج الزراعى والنقل والمواصلات وإعادة تسليح القوات المسلحة ورفع كفاءتها القتالية والدفاعية وفى إعادة بناء الشرطة المصرية واعادة تسليحها وتدريبها على اعلى مستوى عالمى فلقد شمل التطوير والتحديث والبناء كل مجالات التنمية بصورة لم تصل اليها طموحاتنا فى 30 يونيو، وكذلك على المستوى السلطة النيابية فقد تمت استحقاقات برلمانية شملت كل التوجهات السياسية لم يقص فيها أى تيار وطنى شريف وفى المقابل إذا نظرنا بعد هذا العرض السريع لما تحقق هل هناك سلبيات أو احلام لم تتحقق؟ ”

وانهى تصريحه قائلا: “نعلنها صراحة بتخوفنا من إرتفاع الدين الخارجى بشكل مقلق وكذلك نتعجب لتأخر الحكومة فى العمل الجاد على إنهاء وعرض مشروع قانون الإدارة المحلية الذى تأخر كثيراً وتجاوز المهلة الدستورية لإصداره وهى مخاوف مشروعة كون وجود مجالس محلية منتخبة يوقف نزيف الفساد ويساعد فى أن تكون هذه الانجازات المستحيلة مستدامة من خلال تفعيل الرقابة الشعبية أثناء تنفيذ هذه المشروعات وخلال متابعة الاستفادة منها ..وكذلك فإن هناك مطالب ملحه بتوسيع دائرة الحريات وضمانات حرية الرأى للجميع حيث يستشعر الكثيرون أن هناك بعض التضييق فى هذا الشأن”