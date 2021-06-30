عاطف مغاوري :  ٣٠ يونيو صفحة جديدة فى التاريخ المصرى

أكد نائب رئيس حزب التجمع ورئيس هيئته البرلمانية في مجلس النواب أن “30 يونيه” تاتي ذكراها كل عام لتحمل الينا بشارة مصر الصامدة الصابرة المنتصرة،ويحمل من الدروس والمعاني والقيم الوطنية التى تكشف عن حقيقة المعدن الحقيقى للشعب المصري فى مسيرة مصر النضالية،ومن أبرزها ان ٣٠يونيو يأتى اليوم الاخير من الشهر الذى تعرضت فيه مصر فى الخامس منه لنكسة أليمة نتيجة العدوان الصهيونى عام١٩٦٧،حيث كان الرهان عليه لسقوط مصر،واختفاء قيادتها الثائرة المقاومة للاستعمار والتبعية فى عموم افريقيا وآسيا وفى القلب الامة العربية،ورفض المشروع الصهيونى والتمسك بحقوق الشعب الفلسطينى كحركة تحرر وطنى لشعب سلب وطنه بالاتصال فكان رد شعب مصر على الهزيمة والمؤامرة سريعا،وقبل مضى اربع ايام انطلقت حركة الجماهير لتتخذ القرار برفض الهزيمة واعلان المقاومة.

واضاف مغاوري ان ملحمة “30 يونيه” تكتمل بالثالث من يوليو لتعلن عن انطلاقة الجمهورية الجديدة،ولتؤكد ان(٢٥) يناير٢٠١١ كان بحق المقدمة الأولى لإنجاز الشعب المصرى فى (٣٠) يونيو،حيث انجازات سبع سنوات كشفت عن ان (٢٥)يناير كان ضرورة لأزاحة الجمود،والفساد،والسكون القاتل الذى اطلق عليه زورا الاستقرار،واسقط للأبد التحالف الاجرامى فى حق مصر وشعبها بين الارهاب والفساد..