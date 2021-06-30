ماذا يجري في إثيوبيا؟..قوات جبهة تحرير تيجراي تسترد عاصمة الإقليم، وقوات آبي أحمد وحكومته تفر هاربة.

*كتب محمد فرج:

بعد أسبوع واحد من بداية الانتخابات البرلمانية الإثيوبية يوم الإثنين الماضي، تمكنت قوات جبهة تحرير تيجراي من الدخول إلى العاصمة ميكيلي، بعد أن قامت بهجوم منظم على أربعة فرق من الجيش الأثيوبي المتواجدة في الإقليم بعد الحملة التي شنها آبي أحمد ضد القبيلة والإقليم، وأسرت قوات دفاع تيجراي العديد من جنود آبي أحمد، ودفعت الحكومة المحلية التي عينها الرئيس الإثيوبي إلى الفرار.

وتحدثت العديد من وكالات الأنباء الدولية عن الانسحاب المخزي للقوات الحكومية الإثيوبية والحكومة المحلية التي عينها آبى أحمد من ميكيلي عاصمة إقليم تجراي، وأضافت أن أفراد هذه الحكومة قامت أثناء انسحابها بنهب البنوك والاعتداء على طلاب جامعة ميكيلي، بالإضافة إلى اقتحام مكاتب الأمم المتحدة الخاصة بالطفولة وبرنامج الغذاء العالمي، وقامت بتفكيك وسائل الاتصال الخاصة بتلك المنظمات، في سابقة خطيرة لعدم إحترام المواثيق الدولية، الخاصة بحماية موظفي ومكاتب تلك المنظمات.

وقد احتفل مواطنو تيجراي بدخول قوات الدفاع إلى إقليمهم المستباح، وتردد بعض وسائل الإعلام اسم قوات الدفاع تعبيراً عن قوات جبهة تحرير التيغراي، وقد صرح المتحدث الرسمي لقوات الدفاع بأن ما حدث هو الخطوة الأولى لتحقيق استقلال الإقليم من قوات آبى أحمد القاتل والكاذب.

وكانت الأحداث قد تطورت الأسبوع الماضي في إثيوبيا وبعد عدة شهور من الحرب التي شنها أبي أحمد ضد إقليم تيجراي المعارض لحكمه، واتخذت تصاعداً درامياً كالتالي:

⁃ دخول بعض من قوات جبهة تحرير التيغراي إلى بعض مدن الإقليم شمال العاصمة ميكيلي، وكذا دخولها أحد المدن بالقرب من الحدود الإريترية، في مشهد تحدي لقوات الحكومة الفيدرالية، وإعلان أن حربها لتحرير الإقليم مستمرة.

⁃ قيام بعض الميليشيات من إقليم الأورومو بإطلاق الرصاص على قوات الأمن الحكومية وقتل ثلاثة أفراد يوم الانتخابات، في ظل مقاطعة غالبية الإقليم للانتخابات، لوجود قياداتهم بالسجون.

⁃ قلل آبى أحمد في تصريحاته من حدة المجاعة بإقليم التيغراي، وصرح بأنه لن يدفع القوات الإريترية للانسحاب من الإقليم، وذلك على عكس مطالبات تقارير منظمات الإغاثة واللاجئين والنازحين الدولية بتوصيل أطعمة الإغاثة، ودعوات الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بضرورة الانسحاب.

⁃ تعرضت السوق الأسبوعية لمدينة توجوجا الإثيوبية بالقرب من العاصمة ميكيلي، لهجوم والقصف بقنبلة من طائرة للجيش الإثيوبي، ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٣ يونية ٢٠٢١ ، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين بينهم أطفال، وذلك حسب رواية شهود العيان وأطباء وممرضين بمستشفى المدينة.

⁃ أعلنت قوات تحرير التيغراي إسقاطها طائرة للقوات الحكومية C-130 Hercules جنوب غرب العاصمة ميكيلي بمدينة أدى أكيللا بمسافة ٢٥ كيلومتر، وكانت تنقل جنوداً إريتريين ومهمات.

⁃ يوم الخميس الموافق ٢٤ يونيو أعلنت وكالات الأنباء عن مصادر محلية ودولية عن قتل ثلاثة من العاملين بمنظمة أطباء بلا حدود في إقليم تيجراي، طبيبة إسبانية ماريا هيرنانديز من مدريد، وطبيب إثيوبي وسائق إثيوبي.

وجاء الهجوم الأخير أمس من قوات جبهة تحرير تيجراي، واستعادتها السيطرة على عاصمة الإقليم، وهروب قوات أبي أحمد وحكومته المحلية التي عينها، تطوراً جديداً في إثيوبيا، دفعت أبي أحمد للحديث عن هدنة مؤقته من جانب واحد.