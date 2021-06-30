أحمد الكيال يكتب:حياة كريمة أكسجين الصعيد

حياة كريمة أكسجين الصعيد

بقلم أحمد الكيال

تعد المبادرة الرئاسية “حياة كريمة ” مبادرة الهدف منها التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر،وتعزيزالتنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية،و الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة،و توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية،واشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم،وتنظيم صفوف المجتمع المدني،و الاستثمار في تنمية الانسان المصري،و سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها،واحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها،كل تلك الأهداف والمبادئ الخاصة بالمبادرة الرئاسية ينتج عنها في عدد من محافظات الصعيد استحقاق الأسر الاكثر احتياجا إلي إعادة وجود سكن كريم يليق بالمواطن وتحقيق الاحتياجات الأساسية الهامة للإنسان ومنها الحق في مسكن ملائم يجعل المهمشين والاكثر احتياجا يتنفسون الصعدا،دخول حياة كريمة على القرى الأكثر فقرا معدومة الخدمات يحولها الي الآتي،من خلال محاور حياة كريمة وهي سكن كريم رفع كفاءة منازل، بناء أسقف، وبناء مجمعات سكنية في القري الأكثر احتياجًا، ومد وصلات مياه وصرف صحي وغاز وكهرباء داخل المنازل،بنية تحتية مشروعات متناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية في القرى،خدمات طبية بناء مستشفيات ووحدات صحية وتجهيزها من معدات وتشغيلها بالكوادر طبية. إطلاق قوافل طبية وتقديم من خلالها خدمات صحية من أجهزة تعويضية (سماعات ونظارات وكراسي متحركة وعكازات.. إلخ)،خدمات تعليمية بناء ورفع كفاءة المدارس والحضانات وتجهيزها وتوفير الكوادر التعليمية،انشاء فصول محو الأمية،تمكين اقتصاد يتدريب وتشغيل من خلال مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر،مجمعات صناعية وحرفية وتوفير فرص عمل،تدخلات اجتماعية وتنمية إنسانية تدخلات اجتماعية تشمل بناء وتأهيل الإنسان وتستهدف الأسرة والطفل والمرأة وذوي الهمم وكبار السن ومبادرات توعوية،توفير سلات غذائية وتوزيعها مُدَّعمة،زواج اليتيمات بما يشمل تجهيز منازل الزوجية وعقد أفراح جماعية،تنمية الطفولة بإنشاء حضانات منزلية لترشيد وقت الأمهات في الدور الإنتاجي وكسوة أطفال،

تدخلات بيئية: كجمع مخلفات القمامة مع بحث سبل تدويرها..كل تلك الخدمات التي ستصل للمواطن الاكثر احتياجا بمثابة اكسجين حياة وعودته للحياة المعيشية الصحيحة من أجل مستقبل أفضل .