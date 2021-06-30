رغم كورونا ..زحام وتكدس امام الوحدات الصحية فى اول ايام حملة التطعيم ضد شلل الاطفال

شهد مكتب صحة الزاوية الحمراء صباح اليوم زحاما شديدا من المواطنين وخاصة السيدات بالتزامن مع بدء فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الاطفال ,حيث تكدس مئات السيدات بأطفالهن الصغار والرضع في مكان مغلق وضيق دون وجود تنظيم أو أي وسيلة من الإجراءات الاحترازية اللازمة التي تنادي بها وزارة الصحة، من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم من انتشار وباء كورونا .

وقالت “نرمين ابراهيم “احدى المستفيدات ,دا ولا السوق الستات فوق بعضها والعيال اللى بيعيط من الحر واللى عايز يرضع ومفيش حد عايز يعبرنا بياخدوا شهادات الميلاد ويطعموا اللى بيدفع لازم ادفع 20 ولا 30 جنيه علشان اطعم ابنى والله ده حرام,حتى الصحة كلها مفهاش غير مروحة واحدة ،والواحد واقف من الساعة 9 الصبح فى عز الحر لغاية الساعة واحدة ولسة مجاش عليه الدور.

سيدة اخرى تقول ساعات علشان اطعم ولادى التلاتة هما اقل من 5سنين مفيش طابور ولا نظام والناس هناك ربنا يسامحهم مش بيمشوا حد الا الرجالة اللى بتدفعلهم.

وطالب المواطنين وزارة الصحة بتوفير مظلات واماكن للانتظار امام مكاتب الصحة للانتظار بها، وتنظيم الصفوف لتسهيل عملية تطعيم الأطفال والحفاظ على سلامة المواطنين من خطر الاصابة بفيروس كورونا