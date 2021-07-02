حزب التجمع ينعي رحيل فارس الظل والنور في مصر.. رمسيس مرزوق

ينعي حزب التجمع برئاسة النائب سيد عبدالعال ، مدير التصوير رمسيس مرزوق الذي توفي اليوم الجمعة عن عمر يناهز 81 عاما تاركا خلفه باقة من أهم الأفلام المصرية والعربية،داعيا للفقيد بالرحمة ولأسرته بالصبر والسلوان ..

والفنان مرزوق كان رئيس لجنة التحكيم لمهرجان يوسف شاهين للأفلام الروائية القصيرة ، والذى ينظمه حزب التجمع..وولد مرزوق في الأول من يونيو 1940 وحصل على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم تصوير ثم بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية كما نال درجة الدكتوراه في الإخراج السينمائي من جامعة السوربون.

عمل مرزوق مع كبار المخرجين منهم حسن الإمام في (عجايب يا زمن) و(بمبة كشر) و(عصر الحب) وصلاح أبو سيف في (وسقطت في بحر العسل) وأشرف فهمي في (وصمة عار) ورضوان الكاشف في (ليه يا بنفسج).

وقدم مع المخرج كمال الشيخ أحد أوائل أفلام الخيال العلمي في السينما المصرية (قاهر الزمن) بطولة نور الشريف وجميل راتب وكان مدير التصوير المفضل لدى المخرج يوسف شاهين الذي قدم معه أفلام (إسكندرية كمان وكمان) و(المهاجر) و(إسكندرية نيويورك) و(هي فوضى).

من أفلامه أيضا (البحث عن توت عنخ آمون) و(اضحك الصورة تطلع حلوة) و(معالي الوزير) و(خريف آدم) و(حين ميسرة) و(الريس عمر حرب) و(صياد اليمام) و(عصافير النيل).

وفي الدراما التلفزيونية ترك بصمته على عدد محدود من المسلسلات منها (وجه القمر) مع الراحلة فاتن حمامة وإخراج عادل الأعصر و(مملكة الجبل) إخراج مجدي أحمد علي.

ولُقب الراحل بفارس الظل والنور حيث تميز برؤية فنية عبقرية برزت من خلال زوايا التصوير التي كانت مفتاح سر نجاح الكثير من الأعمال”.