Infinix HOT 10S .. الجهاز الأقوى للألعاب ومشاهدة الفيديو والأداء الفائق

شهد قطاع الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة في مصر الكثير من المنافسة مؤخراً. وبرزت علامةإنفينيكس مع إطلاق أحدث إصدار من هواتف Hot 10S في السوق المصري، وأثبتت تنافسيتها وريادتها في فئة الهواتف الذكية المخصصة للألعاب والترفيه. ويوفر هاتف HOT 10S الجديد للمستخدمين من إنفينيكس شاشة أكبر وأداء متميز وبطارية جبارة، ناهيك عن التصميم المذهل الذي تمت ترقيته والشاشة السلسة وبرنامج تعزيز أداء الألعابDar-link Ultimate Game Booster.

الأداء الفائق

يعد الأداءالميزة الأهم بالهواتف المحمولة بالنسبة للاعبين. وبفضل ميزة Mediatek Helio G85، يتفوق هاتف Infinix Hot 10S على معظم منافسيه ويوفر أداءً قوياً للاعبين خلال التنقل. ويضمالمعالج العديد من التقنيات المتطورة التي تزيد من عمر البطارية لأقصى حد وتعززالأداء ليصبح أكثر سلاسةًوخاصةً لدى عشاق اللعب.

اختبرنا الهاتففي لعبتيّ ببجي موبايل وCall of Dutyوغيرها من الألعاب القويةوكان أداؤه رائعاً في جميعها. وتوفر تقنيةMediaTek Helio G85 وقت استجابة أسرع ومعدلات إطارات أسرع مما يقلل من وقت التأخير بشكل كبير ويوفر تجربة لعب محسّنة بشكل عام. ويتوفر هاتفHOT 10S أيضاًبطرازين مختلفين، كليهما يمتلكان ذاكرة RAM بسعة 4 جيجابايت وأحدهما يمتلك ذاكرة تخزين 64 جيجابايت والآخر 128 جيجابايت.

الشاشة الكبيرة

يتميز هاتف Infinix HOT 10S بشاشة كبيرة مقاس 6.82 بوصة عالية الدقة، مما يجعل الجهاز يبدو ضخماً جداً في اليد، في حين أن تصميمه المطور يجعله مريحاًعند الإمساك به. وتمتاز شاشته الضخمة بالاستجابة السريعة بفضل معدل تحديث الإطارات البالغ 90 هرتز وتوفرالصورة الواضحة بسلاسة تامة. وتتيحالشاشة الاستجابة للمسبسرعةتبلغ 180 هرتز للتفاعل المثالي، إضافةً إلى التعرف على الوجه وإمكانية فتح قفل الهاتفبسرعة وأمان وراحة أكبر.

البطارية المحسنة

يأتي هاتفHOT 10S مزوداً ببطارية بقوة 6000 مللي أمبير توفر ما يصل إلى 76 ساعة من الاتصال بعد شحنهلمرة واحدة. إضافةً إلى ذلك، تعزز تقنية Power Marathonالطاقة بنسبة 25% بمجرد أن تنخفض طاقة البطارية إلى 5%. وتحول هذه البطارية الرائعة مع شاشة HD+ ومعالجاتHelio G35 الهاتف إلى جهاز جباريوفر 17.3 ساعة من اللعب المستمر.

ومع هاتف HOT 10Sالذكي من إنفينيكس،لا داعي لأن يقلق اللاعبون بشأن توقفالبطارية المفاجئ عن العمل أو التعرض لإخطارات انخفاض البطارية المزعجة أثناء مكالمات الفيديو.

برنامج Dar-Link لتحسين الأداء

سيحب هواة ألعاب الهاتف المحمول برنامج تحسين الأداة من إنفينيكس، حيث يعمل Dar-link Ultimate Game Booster مع مكونات الهاتف الذكي لتحسين استقرار الصورة وحساسية الشاشة. ويوفر Dar-linkللاعبين تجربة مشاهدة ولعب مذهلةدون توقف أو انقطاع.

نظام الصوت المتطور

لتوفير تجربة ألعاب غنية، زُوّد هاتفHOT 10S بسماعات XE21 TWS التي تمتلك أيضاً عمر البطارية الطويل ومزايا الاتصال الذكية. وتوفر السماعات بعد شحنها لمرة واحدة ما يصل إلى 7 ساعات من الموسيقى أو الألعاب وما يصل إلى 35 ساعة عند استخدامها مع علبة الشحن الخاصة بها. وإضافة إلى عمر البطارية الطويل، تمتلك سماعاتInfinix XE21 القدرة على تثبيت الصوت ممايوفر المؤثرات الصوتية الممتازة التي تمنحالمستخدمين تجربة غنية وكأنهم داخل اللعبة.

التقييم النهائي

يقدم هاتفHOT 10Sمن إنفينيكس معايير جديدة في مجال ألعاب الهواتف المحمولة. ويمتاز هذا الهاتف الرائع بخصائص تنافسية ويعد مثالاً مذهلاً عن تقنيات إنفينيكس المتطورة في هواتف سلسلة HOT الخاصة بالألعاب. وتجمع مزاياHOT 10Sمن إنفينيكس بين المواصفات المثالية والشاملة التي ستوفر تجربة لعب وترفيه فريدة للمستخدم.