“كل جميلة أسميها منال” رواية عن الحب والعنف والفساد وتجار الأديان

في ذكرى 30 يونيو رواية ترصد الطريق إلى الثورة ..الرواية تدور أحداثها في الفترة الزمنية التي سبقت ثورة 30 يونيو وتلخص الحالة السياسية في نهايات عصر مبارك وعصر سيطرة الإخوان على الحكم بعد ثورة 25 يناير وتدور في إطار رومانسي يعرض قصة حب بطل الرواية وكيف تقاطعت الأحداث السياسية مع هذه القصة وتصوير للطبيعة ومواقف الجماعات الدينية وتعاملها مع غيرها من طوائف الشعب المصري

“كل جميلة إسمها منال” تصدر عن دار روافد للنشر والتوزيع في معرض القاهرة الدولي للكتاب صالة 1 جناح B61 من تأليف: وليد راشد