الايديولوجية و نيوليبرالية التسليع

كتب د.نصر عبد الخالق عشوش

يقول ديفيد هارفي في كتابه موجزعن تاريخ النيوليبرالية أن “الهدف الرئيسي لهذا المشروع (النيوليبرالية) هو فتح ميادين جديدة لتراكم رأس المال في مجالات كانت ولا تزال تعتبر خارج حدود حسابات الربحية. كالمرافق العامة بكل أشكالها وأنواعها (المياه والاتصالات والنقل) وكذلك الخدمات الاجتماعية (الإسكان والتعليم والرعاية الصحية) والمؤسسات العامة (الجامعات ومعامل البحوث والسجون)”. فالمقصود من ذلك أن نطاق التجارة أصبح واسعاً ليشمل قطاعات لم نعتاد التجارة فيها كالتعليم و الصحة و المياه بل و حتي الحروب. و علي هامش التجارة في الحروب لا يفوتنا أن نذكر شركة بلاك ووتر العسكرية, المرافقة للجيش الأمريكي في غزو العراق, و التي أعفي ترامب في ديسمبر الماضي عن 4 من جنودها كانوا متورطين في قتل مدنيين في العراق عام 2007.

إن تسليع الخدمات العامة لا يعدو كونه تطور طبيعي لاقتصاد السوق الذي يسلع كل شئ, بل يضع سعراً حتي لإمكاناتنا كبشر فلكل انسان لافتة سعر تختلف , بشدة في دول العالم الثالث, بحسب القدرات الذاتية و اللغوية بل و المستوي الاجتماعي مؤخراً.

و السؤال إذن ; هل يساعدنا هكذا نظام أن نسلك في حياتنا الطرق التي نحب؟ أم أن للمال الكلمة الأخيرة في تحديد مصيرنا؟ في هذا الصدد كتب ديفيد جرابيه عالم الاجتماع الأمريكي مقالة بعنوان (On the phenomenon of bull shit jobs) يتناول فيها أنواع الأعمال التي, من وجهة نظره, لا يقدم أصحابها شيئاً مفيداً للبشرية و كيف أن أصحابها يعانون من الإكتئاب و عدم الرضا عن حياتهم رغم أجورهم المرتفعة. كان لمقالته صدي واسع في أرجاء الدول المتقدمة و تلقي المئات من الرسائل من أشخاص شاركوه قصصهم التي ألهمته لعمل دراسة بعنوان ((Bullshit jobs: a theory ما يمكن أن نسميه بالعربية (نظرية الأعمال التافهة). و التي أسهب فيها في شرح نظريته بالتفصيل و روي قصص أشخاص يعانون من الاكتئاب بسبب أعمالهم التي يرونها غير ذات قيمة رغم أن أجرها مرتفع جداً و المجتمع يراها في غاية الأهمية. تدلل هذه الدراسة علي أن امتلاك المال, علي أهميته, لا يؤدي بالضرورة للشعور بالسعادة و أن العمل الذي يحقق الذات, و إن كان بعائد مادي أقل, هو من أهم السبل لرضاء الانسان عن نفسه و حياته. و من هنا تبدأ رحلة البحث عن السلام النفسي الذي يحاول الإنسان الوصول إليه إما عن طريق انفاق أجره المُرتفع علي كم من الأنشطة الاستهلاكية تضعها النيولبرالية في خدمته ليهرب مؤقتاً إليها من صوت نفسه الغير راضية عما يفعله, أو عن طريق خلق هدف لحياته يشعره بأن للحياة قيمة فالحياة بلا هدف هي حياة بلا معني. و من أشهر السبل لذلك هو الزواج ثم الإنجاب لكي يصبح الهدف هو رعاية الأطفال و تلبية احتياجاتهم و الذي يعد في ذاته هدفاً نبيلاً.

هذه المشكلة موجودة علي حد السواء في الدول الغنية و الفقيرة كما أنها مشكلة عابرة للطبقات, فغني عن القول أن الشاب ميسور الحال و ان كان يعاني من عدم رضائه عن عمله إلا أنه يملك رفاهية تغيير مسار حياته بشكل أسهل من الشاب البسيط, فالأول مُخير أما الثاني مُسير.

أما التساؤل الثاني فمتعلق بالعلاقات الاجتماعية و مدي تأثرها بمنطق التسليع ؟ فمن أول العوامل التي دفعتني للتفكير في هذا السؤال هي الإجابة العفوية جداً لبائعة الفاكهة البسيطة و التي ردت, علي سؤالي عن اختلاف سعر المشمش بين القفصين المتلاصقين, قائلة “كل عروسة و لها مهر”. و من ثم استغراب الناس من المبالغة في مصاريف حفلات الزفاف لبعض المشاهير التي انتشرت علي وسائل التواصل من فترة ليست ببعيدة. و إذا أضفنا إلي كلام بائعة المشمش الفرضية الثانية التي تنطلق منها أيديولوجية المجتمع علي علاقات الزواج و هي أن ” الراجل ميعيبوش إلا جيبه” تكتمل لدينا أطراف المعادلة لتصبح:

رجل (جيبه مليان) + مهر مناسب للأسعار المتعارف عليها+ عروس ذات مواصفات محددة =علاقة زواج بنيتها التحتية النفاق و مرضية لمعايير أيديولوجية المجتمع المنافق.

إذا أمعنا النظر في المعادلة وجدنا أن الأيديولوجية التي فرضتها تظلم الطرفين و تحملهم أعباءاً تجعل العلاقة مرهقة رغم أنها مفترض فيها أن تكون علاقة سعادة و ارتياح. فالرجل لا يتواني في إثبات أن (جيبه مليان) بطرق كثيرة ظاهرها الذوق و المجاملة و باطنها النفاق و التأكيد علي ثقته في نفسه كذكر قادر علي الإنفاق. فالمجتمع وضع جيب الرجل في المقام الأول و من ثم تأتي البقية من إخلاص و قيم و ثقافة… و إن كانت أشياء حميدة ان وجدت إلا أنها لا تُغني عن المال في واقع اقتصادي جعل القيمة في المال وحده و لا قيمة لأي شئ طالما لن ينتج مالاً.

أما المرأة, فبجانب رغبتها الطبيعية في التزين و التجمل و الضغط الذي يمارسه عليها المجتمع, تقع ضحية للدعاية العالمية من شركات مستحضرات التجميل و التي تتلاعب برغبات البشر بشكل عام و النساء بشكل خاص و تقوم بوضع معايير جمال غير واقعية و مرهقة لترتفع المنافسة في أنٍ واحد بين النساء للظهور بأجمل مظهر و بين الرجال لاقتناء أجمل عروس. و كلما ازدادت المنافسة كلما كانت الحياة أكثر ارهاقاً, و كلما غلت أسعار المعيشة كلما أرتفعت أسعار الزواج الذي أصبحنا نعامله كعلاقة سلعية و ليس كعلاقة انسانية بين شخصين وجد كل منهما نصفه الأخر. فكما قال الفيلسوف الألماني كارل ماركس أن الرأسمالية سجعل كل الأشياء سلع و تسلبها قداستها.

إنني لا ألوم النيوليبرالية ولا الشركات العالمية فقط التي حولت حياتنا إلي سوق كبير مطالبين فيه أن نستهلك يومياً بشكل لا واعي كم كبير من المنتجات و الخدمات. و لكني ألوم علي الناس أيضاً استسلامهم الواعي للأيديولوجية التي تنبثق عنها هذه النتائج التي نعيشها دون محاولة نقضها أو حتي فهمها. إن التساؤل عن مصدر هذه الأفكار و التفكير العميق هو السبيل لتفادي نتائجها المرهقة المفروضة علينا علي أنها مسلمات في الحياة رغم أن الحياة يمكن أن تُعاش بأكثر من طريقة.