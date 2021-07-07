رئيس حزب التجمع يثمن مبادرة تنسيقية شباب الأحزاب لمحو الأمية..”عبد العال”: رفعت السعيد طرح هذه المبادرة من قبل وتبناها رئيس الجمهورية والبيروقراطية عرقلت التنفيذ

قال سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ إن المبادرة التي أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة تعليم الكبار، تعد بمثابة مشروع قومي عظيم، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تتطلب مساندة قوية من كافة الأحزاب السياسية، والنخب الأكاديمية والثقافية.

وأضاف “عبدالعال: في تقديري ان التصدي لهذه القضية الهامة من قبل التنسيقية التي سبق وحققت نجاحات مختلفة منها القدرة على العمل السياسي المشترك في القضايا العامة، سيشكل بابا للانفتاح على مئات الآلاف من الشباب المصري من كافة المحافظات للاندماج في هذه المبادرة تحت قيادة التنسيقية، وحزب التجمع بدوره يثمن هذه الجهود في قضية تشكل “وجع وطني عام”.

واستطرد رئيس حزب التجمع قائلًا: أتوجه بالنصح لشباب التنسيقية وقادتها بالاستفادة من التجربة السابقة في هذا الأمر حيث كان الراحل الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع السابق، والمفكر الكبير، قد طرح هذه المبادرة خلال مؤتمر الشباب الأول عام 2016 بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما تبناه الرئيس بالفعل ولكن اصطدمت آليات تنفيذ المبادرة بالجهاز البيروقراطي للدولة ولم يتم تنفيذها، والأمر الآن مختلف وأعتقد أن التنسيقية بمقدورها تجاوز ذلك لطرح آليات أوضح في التنفيذ.

كانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد وقعت بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، بهدف “القضاء على الأمية في مصر “.

ومثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في توقيع البروتوكول النائب عمرو يونس عضو مجلس النواب وأمين سر التنسيقية، ومثل الهيئة العامة لتعليم الكبار الدكتور عاشور عمري رئيس هيئة تعليم الكبار.