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مارسيل سمير تشارك في افتتاح عيادات الينبوع في شبرا الخيمة

كتب جريدة الأهالي
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شاركت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن التجمع وعضو تنسيقية شباب الأحزب والسياسيين، ومحمد عبدالعزيز، إيمان الألفي، وهيام الطباخ ، والدكتورة رشا أبوشقرا  أعضاء مجلس النواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزب والسياسيين في افتتاح عيادات الينبوع بشبرا الخيمة، وجاءت الافتتاح بعد تعاون نائبة التجمع مع مؤسسة مصر بلا مرض لحل المشاكل التي أعاقت فتح العيادات الخارجية خلال العامين الماضيين، وتهدف العيادات إلى خدمة أهالي مدينة شبرا الخيمة عبر توفير خدمات بأسعار رمزية، ومساعدة المرضى غير القادرين، بالإضافة إلي وجود وحدات لعلاج ضعاف السمع وخدمات أخرى متعددة.

جريدة الأهالي
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