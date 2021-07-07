أمين حزب التجمع بمحافظة كفر الشيخ : ثورتنا ضد الإخوان بدأت فور إعلان “مرسي” رئيسًا

كتبت هناء الزغبي

بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو قال هشام الزغبي أمين حزب التجمع بمحافظة كفر الشيخ:

” إن ثورة 30 يونيو بالنسبة لأعضاء حزب التجمع بكفرالشيخ قد بدأت من يوم إعلان نجاح محمد مرسى وصولا الى الإعلان غير الدستورى فى نوفمبر 2012 مما قرب من نهايته ونهاية جماعته الإرهابية، حيث تلت هذا الإعلان وقفات إحتجاجية داعية لرحيله أمام محكمة دسوق من أعضاء التجمع والقوى الوطنية الأخرى وبدأت الوقفات والتظاهرات الإسبوعية بميدان إبراهيم الدسوقى، وانتشرت التظاهرات بمدن ومراكز المحافظة وتم تشكيل جبهة إنقاذ مصغرة على غرار جبهة الإنقاذ التى شارك فيها قوى وأحزاب مدنية يسارية وليبرالية، وكان لقادة حزب التجمع بكفر الشيخ تواجد مؤثر وملهم لكل من رأى فى وجود مرسى والإخوان خطرا شديدا على مصر.

وظل الثوار فى الميادين شهورا طويلة تخللها غلق مجلس مدينة دسوق وطرد نائب رئيس المدينة الإخوانى، ثم جاءت دعوة المصريين للتوقيع على وثيقة تمرد مما جعلنا نجوب الشوارع فى القرى والعزب والمدن لجمع توقيعاتهم حتى جاءت 30 يونيو بفاعلياتها وتكاتف كل أبناء كفرالشيخ، وخاصة فى دسوق لمواجهة إخوان الشيطان، وبدأوا فاعليات 30 يونيو قبل ميعادها بأربعة أيام الثورة من مساء يوم 26 يونيو حينما طردوا بل وطاردوا قيادات الإخوان الذين كانوا مجتمعين بميدان إبراهيم الدسوقى لإظهار قوتهم.

لكنهم أمام جماهير دسوق لم يجدوا سبيلا للهرب سوى النيل والمراكب الراسية بشاطئ دسوق حتى وصلوا لشاطئ مركز الرحمانية بمحافظة البحيرة هربا وخوفا وكان على رأسهم جمال حشمت الهارب خارج البلاد حتى الان وعادت لمصر شمسها الذهبية يوم 3 / 7 / 2013 وانتصر الشعب على الجماعة.