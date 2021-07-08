أبو السعود علي يكتب:تحرير فلسطين أصبح قريبًا

وكأن لسان حاله يقول شطر بيت من شعر امرئ القيس “ألا ايها الليل الطويل ألا انجلي”، إنه الشعب الفلسطيني الذي طال ليل الاحتلال عليه بظلمه وظلامه الحالك لـ73 عاما منذ النكبة 1948 حتى الآن، وهو في نضال وتضحيات ومقاومة مستمرة للاحتلال ليعلنها؛ بأن الليل لابد أن ينجلي، والقيد لابد أن ينكسر، كما قال أبوقاسم الشابي، وأن شمس الحرية التي يتوق إليها ستشرق على أرض فلسطين أرضه وأرض أجداده.

الشعب الفلسطيني يبذل الكثير من التضحيات ليزيح الغمة، ويحرر وطنه ويرد على الأكاذيب، التي افتعلها الإعلام الصهيوني ورددها الكثيرون دون معرفة مصدرها وهدفها الخبيث، بصموده والدفاع عن القدس والمسجد الأقصى والتمسك بأرضه وبيته ليدحض مقولة أن الفلسطينيين باعوا أرضهم للصهاينة وأهل حي الشيخ جراح وسلوان وغيرهما من أحياء القدس القديمة وبلداته: بيتا وأوصرين والعيساوية والخضر …إلخ أبلغ مثال للرد، وللرد أيضًا على أكذوبة أن فلسطين أرض بلا شعب واليهود شعب بلا أرض، ليثبتوا للعالم، بانتفاضاتهم وتضحياتهم بدمائهم وأرواحهم وصمودهم وإبداعاتهم في المقاومة من مسيرات العودة إلى الإرباك الليلي، أن فلسطين أرض ولها شعب يدافع عن أرضه ووجوده.

وما “الإرباك الليلي” إلا صورة من صور المقاومة وإبداع من إبداعاتها وردًا على استفزازات المستوطنين الصهاينة الذين دعوا إلى ما يسمى مسيرة الاعلام والتي رددوا فيها “الموت للعرب” لتكون رسالة للمطبعين.

والإرباك الليلي دعت له المقاومة والنفير العام ليشمل كل فلسطين، ليتجمع الشباب الفلسطيني ليلًا على أطراف المستوطنات مستخدمين كل الوسائل لإزعاج المستوطنين، ويطلقون البالونات الحارقة والقنابل الصوتية ويشعلون الإطارات الكاوتشوك ومكبرات الصوت، كصورة من صور المقاومة للاحتلال والاحتجاج الشعبي مناصرةً للقدس ورسالة للصهاينة وللعالم أنهم شعب يقاوم المحتل ولا ينام عن تحرير وطنه، غير عابئين بإلقاء طائرات العدو الصهيوني قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم.

التطور في أدوات المقاومة وتوحدها وتعدد وسائلها وطرقها سواء السلمية أو العسكرية والتقدم الهائل في الأسلحة المحلية الصنع، والتي كشفت عنها المقاومة وتطوير مدى الصواريخ والتصنيع منها بالآلاف لتقصف بدفعة واحدة قلب الكيان الصهيوني تل أبيب بـ150 صاروخًا من 3100 صاروخ على مدن الاحتلال ” حسب ما صرح به سلاح الجو الصهيوني” مما تسبب في إثارة الهلع والفزع والرعب الذي أصاب المستوطنين وتناقلته الصحف الصهيونية …. فتحت عنوان “الحرب التي لا تنتهي..الصدمة المستمرة للجبهة الداخلية” نشر خبر بتاريخ 2/6/2021 في صحيفة معاريف التابعة لكيان الاحتلال نصه (صحيفة “معاريف” تنقل عن جمعية إسرائيلية لمساعدة المصابين بصدمة أنها قدمت مئات التدخّلات الطارئة لمستوطنين مصابين بنوبات هلع نتيجة معركة “سيف القدس”، وتفيد بأنه سُجّل ارتفاع بنسبة 1500% في طلبات المساعدة للتعامل مع الوضع).

هذا ما قالته صحافة كيان الاحتلال ان المستوطنين الصهاينة أصيبوا بصدمة وبنوبات هلع نتيجة معركة “سيف القدس”، وفروا هاربين ليحتموا في المخابئ من قصف صواريخ المقاومة لتنهار جبهة الاحتلال الداخلية بانهيار ما يسمى (بتحقيق الأمن لإسرائيل) ويصاب المستوطنون الصهاينة بالهلع والصدمة ويصاب قادتهم بالصدمة أيضًا.

أثبتت المقاومة الفلسطينية أنها بإحداثها توازن الرعب والردع دشنت مرحلة جديدة في صراعها مع الكيان المحتل وهي المبادرة بالهجوم أي (المبادأة) ردا على اعتداءات واستفزازات كيان الاحتلال نفذت ما حذرت منه في معركة “سيف القدس، باطلاق 7 صواريخ على مواقعه في القدس المحتلة في سابقة هي الأولى من نوعها وبالتالي أصبح ما تحذر منه قيادات المقاومة يؤخذ مأخذ الجد من قبل صناع القرار المحتلين.

وامتدادًا لانتصار “سيف القدس” والتي بدأت مساء 10/مايو2021، وانتهت بعد 11 يوماً فجر 21/ مايو/2021، تسجل المقاومة السلمية انتصارًا جديدًا بتحرير البؤر الاستيطانية، فبتصاعد مسيرات الارباك الليلي وتصدي الشباب الفلسطيني للمستوطنين ولاقتحامات بلدات القدس أرغمت سلطات الاحتلال على إزالة مستوطنة (جفعات افيتار) وارغموا المستوطنين على الانسحاب من جبل صبيح، كما أنها منعت مسيرة الأعلام للمستوطنين، والتي كانت من المقرر ان يقوم بها يمينيون متطرفون يوم الخميس 1020/ 6/ 21، وتأجلت الى يوم الثلاثاء 15/ 6/2021 ليجعلها نتنياهو بالونة اختبار لحكومة الاحتلال الجديدة برئاسة بينيت لتبت في أمرها بعدما أسقطت “سيف القدس” نتنياهو سياسيًّا وفشلت عمليته “حماة الجدران” التي لم تستطع أن تحمي الجدران بل لتحرق إسرائيل، كما قال أحد الكتاب في إحدى صحف الاحتلال تحت عنوان “إسرائيل تحترق” بعد ان وصلت صواريخ المقاومة الفلسطينية الموحدة لتدك مواقع الاحتلال العسكرية وتل ابيب واللد والعديد من المدن التي يحتلها كيان الاحتلال من أدناها إلى أقصاها.

وبعد أن أثبتت المقاومة أنها عصية على الانكسار، رغم أن جيش الكيان الصهيوني وما يمتلكه من ترسانة عسكرية حديثة وتدميره لغزة عدة مرات ومداهمته للبلدات والمدن والمنازل الفلسطينية، وارتكابه عشرات المجازر، ظنًا منه أنه سيقضي على المقاومة ويكسر إرادتها، ليفاجأ بأن المقاومة تخرج بعد كل مرة أقوى وأكثر إرادة واصرارًا على مواصلة الكفاح لتحقيق النصر وتحرير الوطن، وتفاجئ العدو بأسلحة جديدة رغم الحصار برًا وبحرًا وجوًا، وأن الشعب الفلسطيني لم يستطع الاحتلال تغيير هويته وظل متمسكًا بهويته وبأرضه.

وأخيرًا …وبعد أن استطاعت المقاومة الفلسطينية الموحدة أن تفرض واقعًا جديدًا ومعادلة جديدة، وتعلن نهاية عصر العربدة والاستفزازات الإسرائيلية دون رد فوري أو الاحتفاظ بالرد في الوقت المناسب، وقانون الغاب الذي كانت تمارسه عصابات وجيش الكيان الصهيوني لتعلن المقاومة أن طريق تحرير فلسطين الطويل أصبح قريبًا إلى التحقيق، وأن التوازن الذي أحدثته المقاومة سيحقق العدل، فليس من العدل أن ينعم الصهاينة المغتصبون بالسلام ويكون الفلسطينيون أصحاب الأرض الأصليون تحت القصف، فـ”القصف بالقصف” أحدث العدل، والعدل هو أول الطريق لتحقيق الحرية والسلام.

إن إصرار الشعب الفلسطيني على تحرير أرضه ووضع فلسطين أمام عينيه جعله يقاوم باستمرار ليلًا ونهارًا ليؤكد أن قيد الاحتلال سوف ينكسر وأن تحرير بلاده من الاحتلال سوف يناله قريبًا.