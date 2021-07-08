15 يوليو آخر موعد للاشتراك فى مسابقة انفينكس لعشاق الألعاب

بدأت منذ يوم أمس الأربعاء المسابقة التى أعلنت عنها شركة انفينكس لعشاق ألعاب الهواتف الذكية بالشراكة مع مؤسسة “Games Mix” المتخصصة في الألعاب الإلكترونية، والتى تقدم خلالها الشركة العديد من الهدايا من ضمنها هواتف Infinix Hot 10S أحدث إصدارتها في السوق المصري للفائزين بالمركز الأول.

وقال ” كريس زو ” مدير العلامة التجارية لشركة انفينكس: “إن قطاع الألعاب الإلكترونية يعد من القطاعات الواعدة في مصر، خاصة مع التزايد الكبير الذي يحدث في عدد مستخدمي ألعاب الهواتف الذكية، حيث تستهدف شراكتنا مع ” Games Mix” رفع مستوى تجربة الألعاب في مصر، وإظهار مميزات هاتف Infinix Hot 10S الذي يقدم تجربة ممتعة لعشاق ألعاب الهواتف بسبب ما يمتلكه من خصائص متطورة.

وتقام المسابقة على المنصة الإلكترونية”eSports platform Toornment.com”، ويفتح باب التسجيل بها عبر مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بشركة infinix و game mix حتى يوم 15 يوليو.

تفاصيل مسابقة انفينكس مع Games Mix :

ويتنافس على الفوز بالمسابقة التي ستستمر لمدة 9 ايام 32 فريقا، كل فريق مكون من 4 لاعبين وجميع الفرق ستشارك في ثلاث مباريات على أن يتم التصفية بينهم لتتأهل للمرحلة التالية الفرق الحائزة على أكبر عدد من النقاط ، وتقام المباراة النهائية في احتفالية سوف يتم تنظيمها داخل منطقة الألعاب في مول العرب.

وخصصت Infinix جوائز قيمة للفائزين بالمسابقة، حيث يحصل الفريق صاحب المركز الأول على أربعة هواتف ذكية من فئة Infinix Hot 10S ويمنح الفريقين الفائزين بالمركز الثاني والثالث عدد من أحدث منتجات انفينكس من ساعات وسماعات ذكية.

قواعد الاشتراك في المسابقة :

أكدت انفينكس أن لجميع المصريين الحق في الاشتراك في مسابقتها الجديدة ، بشرط أن يتجاوز عمر المشترك 18 عام ، ولا يسمح للاعبين في البطولة إلا باستخدام الهواتف المحمولة للتنافس بينهم ، مشيرة إلى أنه سيتم التواصل مع الفرق من خلال قائدهم، وسيكون هناك 5 من الشخصيات البارزة في مجال الألعاب الإلكترونية ؛ لقيادة الفرق المشاركة.

تأتي هذ المسابقة ضمن مجموعة من النشاطات المتميزة لشركة انفينكس بعد اطلاقها الناجح مؤخرًا هاتفها المتخصص في الألعاب Infinix Hot 10S ، والذي لقي اعجاب المستهلكين منذ طرحه في السوق المصري لما يتمتع من مواصفات تقدم تجربة رائعة لعشاق الألعاب على هواتف الذكية.

يذكر أن انفينكس كانت قد طرحت في شهر يونيو الماضي أحدث إصدارتها في السوق المصري سلسلة Infinix Hot 10Sوالذي يعد ضمن أقوى الهواتف الذكية المتخصصة في الألعاب، بعدما نجح في الجمع بين تقنيات المعالجة المتطورة وأداء البطارية الذي يدوم طويلاً ، وشاشة فائقة السلاسة.

وطرح هاتف Infinix Hot 10S ببطارية سعتها 6000 مللي امبير مدعومًا بخاصية Power Marathon، والتى تعمل على منح البطارية طاقة إضافية بنسبة 25٪ عندما تنخفض طاقتها – مما يضمن للاعبين الاستمتاع بوقت لعب إضافي، كما أن الهاتف مزود بأقوى معالجات الألعاب MediaTekHelio G85 وتم تصميمه بشكل جيد مع حواف ناعمة مما يجعله أكثر أجهزة الألعاب والترفيه شعبية حتى الآن.

ويتوافر هاتف Infinix Hot 10S بألوان الأسود والأخضر الموراندي وقلب المحيط و 7 درجات بنفسجي في السوق المصري، و بسعر 2444 جنيه مصري لنسخة 64 جيجا بايت، و 2699 جنيه لنسخة 128 جيجا بايت.

وبالتزامن مع طرحها الهاتف المخصص للألعاب قامت انفينكس بإطلاق منتجاتها من السماعات الذكية XE21 لتكتمل تقديم تجربة ألعاب رائعة للمستهلكين عند استخدامها مع هاتف Infinix Hot 10S حيث تمنح اللاعبين القدرة على الاستمتاع بما يصل إلى 35 ساعة من جلسات الألعاب المكثفة إذا اقترنت بعلبة شحن.