كريم الشبراوى:  Mob Station app خطوة ذكية في خطة الحكومة للتحول الرقمي

أكد كريم الشبراوى، وهو رجل أعمال متخصص بقطاع السيارات إن تطبيق Mob station خطوة جديدة في خطة الحكومة للتحول الرقمي واصفاً إياه بالخطوة الذكية جدا من الحكومة المصرية في تقديم الخدمات عبر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، فهو برنامج مخصص لتوفير المعلومات الكافية عن محطات الغاز لاصحاب السيارات المحولة إلى الغاز الطبيعى والتي زاد عددها وبالتالي زاد استهلاكها.

وأضاف كريم الشبراوى: أن ” Mob station app هو أول تطبيق إلكتروني رسمي ليسهل الوصول إلى محطات الغاز ، فقبل اطلاق هذا التطبيق كان يتعثر المستهلك في العثور على أقرب محطة غاز طبيعي وربما تنفذ كمية الوقود من الغاز الطبيعي بالسيارة قبل الوصول إلى المحطة .

وتابع الشبراوي: “يقدم هذا التطبيق مجموعة من المزايا المبهرة لأصحاب السيارات المحولة إلى نظام الغاز الطبيعى، أولا يظهر أقرب محطة غاز للمستهلك ويحدد له ما إذا كانت كمية الوقود المتبقية في السيارة كافية للوصول إلى هذه المحطة أم لا وذلك منعا لحدوث أي عطل بالسيارة لأن الأبلكيشن سيوضح حالة السيارة دائما للسائق”.

وأشار كريم الشبراوى إلى أن مبادرات وزارة التجارة والصناعة لتحويل اكبر عدد من السيارات إلى الغاز الطبيعى كان يستلزم معها إطلاق هذا التطبيق وإلا كان الأمر سيصبح صعب على المستهلك الذي لا يعرف خريطة المحطات ، لذلك فاعتماد الحكومة على الذكاء الاصطناعى ومواكبة العصر أمر يحسب لها ويوفر المزيد من الوقت على المواطن، وهذا هو جوهر عملية التحول الرقمي التى تهدف إلى تيسير وصول الخدمات لمستحقيها مع توفير الوقت والجهد.