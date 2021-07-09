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حزب التجمع ينعي وفاة السيدة الفاضلة جيهان السادات

كتب جريدة الأهالي
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ينعي حزب التجمع برئاسة النائب سيد عبدالعال وفاة السيدة الفاضلة جيهان السادات ،زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات ،التي وافتها المنية اليوم الجمعة ،بعد رحلة عطاء متميزة قدمت فيها أروع الأمثلة في خدمة قضايا المرأة والمجتمع ،وودورها البارز  فى صدور قانون الأحوال الشخصية ، بالاضافة لتقديمها نموذج للمرأه الباحثة عن التعلم وتنمية قدراتها الثقافية ،بجانب مساندتها ووقوفها بجانب زوجها خلال مسيرته ..ويتقدم حزب التجمع ببرقية عزاء إلى أسرة الفقيدة داعياَ الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.

 

 

جريدة الأهالي
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