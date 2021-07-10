حنين لـ”دكتورة نادية وصفي”

رائحه الدش الصباحي تملأ المنزل، ثم رائحه معجون الحلاقه التي تعبق ممرات غرف النوم ينبئان باستيقاظه لعمله، صوت باب غرفة الصالون و هو يفتحه ليصلي الصبح،

صوته و أمي يتحدثان أثناء تناوله الإفطار الذي أعدته له ككل يوم، قبله علي رأسها ، ثم صوت الباب يغلق ايذانا ببدء السعي اليومي.

صوت جرس التليفون المستمر بينهما في متابعه دقيقه لأخبارنا و أخباره

يدق الجرس فأرد ببضع كلمات ثم : مااااااااامي ….. بابي عايزك- –

إن خرجنا أنا و أمي يكون نهايه طوافنا صيدليته، ومنذ اللحظه الأولى لوصولنا نشعر كأننا ملكة وأميرة صغيرة متوجتين علي عرش قلبه و عرش الصيدلية و عرش المنطقه …. اهتمام الجيران و محبتهم له تبدوان في كل إيماءه بينه و بينهم.

وعيه بأنه صيدلي وليس تاجرا ربما لم يعطه حظا من المال كالآخرين لكنه أعطاه – بشهادة الكل- ثقه في حكمه و علمه و خبرته. محبته هو شخصيا لما يفعله كانت تفوق كل حدود الوصف.

تشميره ساعديه وقفته كأسد يذود عن عرينه ( صيدليته) من بعض غوغاء في الحي . صوته الجهوري،

و ضحكته التي تملأ الفضاء. ابتسامته الآسره في وجه المحبين و تكشيرته الصارمه في وجه المتطفلين.

انتظارنا أنا وأمي له حتي ينهي عمله و عودتنا معا إلى البيت.

يحكي و يسألنا عن أحوالنا و نحن نتناول العشاء.

يضحك مع توم وجيري ملء قلبه،

و- يتسلطن- مع الست كل ليلة

و كأنه عاشق حديث العهد بالعشق.