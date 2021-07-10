حنين لـ”دكتورة نادية وصفي”
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حنين لـ”دكتورة نادية وصفي”
رائحه الدش الصباحي تملأ المنزل، ثم رائحه معجون الحلاقه التي تعبق ممرات غرف النوم ينبئان باستيقاظه لعمله، صوت باب غرفة الصالون و هو يفتحه ليصلي الصبح،
صوته و أمي يتحدثان أثناء تناوله الإفطار الذي أعدته له ككل يوم، قبله علي رأسها ، ثم صوت الباب يغلق ايذانا ببدء السعي اليومي.
صوت جرس التليفون المستمر بينهما في متابعه دقيقه لأخبارنا و أخباره
يدق الجرس فأرد ببضع كلمات ثم : مااااااااامي ….. بابي عايزك- –
إن خرجنا أنا و أمي يكون نهايه طوافنا صيدليته، ومنذ اللحظه الأولى لوصولنا نشعر كأننا ملكة وأميرة صغيرة متوجتين علي عرش قلبه و عرش الصيدلية و عرش المنطقه …. اهتمام الجيران و محبتهم له تبدوان في كل إيماءه بينه و بينهم.
وعيه بأنه صيدلي وليس تاجرا ربما لم يعطه حظا من المال كالآخرين لكنه أعطاه – بشهادة الكل- ثقه في حكمه و علمه و خبرته. محبته هو شخصيا لما يفعله كانت تفوق كل حدود الوصف.
تشميره ساعديه وقفته كأسد يذود عن عرينه ( صيدليته) من بعض غوغاء في الحي . صوته الجهوري،
و ضحكته التي تملأ الفضاء. ابتسامته الآسره في وجه المحبين و تكشيرته الصارمه في وجه المتطفلين.
انتظارنا أنا وأمي له حتي ينهي عمله و عودتنا معا إلى البيت.
يحكي و يسألنا عن أحوالنا و نحن نتناول العشاء.
يضحك مع توم وجيري ملء قلبه،
و- يتسلطن- مع الست كل ليلة
و كأنه عاشق حديث العهد بالعشق.