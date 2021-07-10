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أبداعات

“ما يخص الفقراء” لـ”لبنى ياسين”

يسر جريدة الأهالي أن تقدم لقرائها صفحة إبداعات تواكب الحركة الأدبية المعاصرة في مصر و العالم العربي و الترجمات العالمية ..وترحب بأعمال المبدعين و المفكرين لإثراء المشهد الأدبي و الانفتاح على تجاربهم الابداعية..يشرف على الصفحة الكاتبة و الشاعرة/ أمل جمال . تستقبل الجريدة الأعمال الابداعية على الايميل التالي: Ahalylitrature@Gmail.Com

كتب جريدة الأهالي
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ما يخص الفقراء

 لبنى ياسين

للفقراء نصيب من الشمس والهواء

من الرمال والحصى

لهم نصيبهم من الليل

من أمواج البحر

من المد والجزر

لهم نصيبهم من الأغنيات

من مواويل الصبر

من وقع أرجل الغرباء على الإسفلت

ومن طرقات على الأبواب

دون مواعيد مسبقة

ولا توقعات

لهم نصيبهم من الفرح العابر

من ابتسامات الغرباء الموزعة

على الدروب الضيقة

من الغزل الخجول

ومن انتكاسات الحب الأول

لهم نصيبهم من الخبز والشعير

وإن كان قديماً أو عفناً

أو حتى مالحاً بطعم الصديد والدم

لهم نصيبهم من الشمع الأحمر

يغلق ذاكرة الوطن دونهم

كأي حانوت مخالف للقانون

ونصيب من الأرصفة المنهكة                                                                            تحت أقدام العساكر

للفقراء نصيبهم من الحزن

والخوف والمرض

لهم نصيب من الرصاص

والقنابل المسيلة للدموع

ولهم وحدهم

الموت المجاني

لا يشاركهم فيه أحد.

جريدة الأهالي
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