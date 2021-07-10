“ما يخص الفقراء” لـ”لبنى ياسين”
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ما يخص الفقراء
لبنى ياسين
للفقراء نصيب من الشمس والهواء
من الرمال والحصى
لهم نصيبهم من الليل
من أمواج البحر
من المد والجزر
لهم نصيبهم من الأغنيات
من مواويل الصبر
من وقع أرجل الغرباء على الإسفلت
ومن طرقات على الأبواب
دون مواعيد مسبقة
ولا توقعات
لهم نصيبهم من الفرح العابر
من ابتسامات الغرباء الموزعة
على الدروب الضيقة
من الغزل الخجول
ومن انتكاسات الحب الأول
لهم نصيبهم من الخبز والشعير
وإن كان قديماً أو عفناً
أو حتى مالحاً بطعم الصديد والدم
لهم نصيبهم من الشمع الأحمر
يغلق ذاكرة الوطن دونهم
كأي حانوت مخالف للقانون
ونصيب من الأرصفة المنهكة تحت أقدام العساكر
للفقراء نصيبهم من الحزن
والخوف والمرض
لهم نصيب من الرصاص
والقنابل المسيلة للدموع
ولهم وحدهم
الموت المجاني
لا يشاركهم فيه أحد.