EBE_Auto_Loan
أبداعات

“انهض أيها الشاعر” شعر لـ”محمد الحديني”

يسر جريدة الأهالي أن تقدم لقرائها صفحة إبداعات تواكب الحركة الأدبية المعاصرة في مصر و العالم العربي و الترجمات العالمية ..وترحب بأعمال المبدعين و المفكرين لإثراء المشهد الأدبي و الانفتاح على تجاربهم الابداعية..يشرف على الصفحة الكاتبة و الشاعرة/ أمل جمال . تستقبل الجريدة الأعمال الابداعية على الايميل التالي: Ahalylitrature@Gmail.Com

كتب جريدة الأهالي
0 15

شعر 

انهض أيها الشاعر

               محمد الحديني

لست بحاجة إلى أن ترى مُروجا خضراء

أو بحيرة تتقافز الأسماك على سطحها

أو سماء صافية تسكنها طائرات ورقية

وعصافير ونوارس

كما أن الموسيقى ليست الأخت التوأم للشعر

المسألة ليست لوغاريتم

أو أُحجية طلسمية

كي تكتب الشعر يا عزيزي، :

أرق يسحقك أنت بحاجة إلى

مُنبهات وتبغ يستعبدانك

مِزاج عكر

عينين زائغتين

جسد متعب

عقل لا يكف عن الدوران

أحياء ماتوا وأموات يحيون

يزورونك دون استئذان

وحبيبة خائنة أيضا

انهض أيها الشاعر

فالمطر يسقط بلا صوت

انهض أيها الشاعر

يبدو أن المدينة ماتت.

جريدة الأهالي
قد يعجبك ايضا اقرأ لنفس الكاتب

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق