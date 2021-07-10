“انهض أيها الشاعر” شعر لـ”محمد الحديني”
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شعر
انهض أيها الشاعر
محمد الحديني
لست بحاجة إلى أن ترى مُروجا خضراء
أو بحيرة تتقافز الأسماك على سطحها
أو سماء صافية تسكنها طائرات ورقية
وعصافير ونوارس
كما أن الموسيقى ليست الأخت التوأم للشعر
المسألة ليست لوغاريتم
أو أُحجية طلسمية
كي تكتب الشعر يا عزيزي، :
أرق يسحقك أنت بحاجة إلى
مُنبهات وتبغ يستعبدانك
مِزاج عكر
عينين زائغتين
جسد متعب
عقل لا يكف عن الدوران
أحياء ماتوا وأموات يحيون
يزورونك دون استئذان
وحبيبة خائنة أيضا
انهض أيها الشاعر
فالمطر يسقط بلا صوت
انهض أيها الشاعر
يبدو أن المدينة ماتت.