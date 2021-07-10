“ليست قصيدة” لـ”محمود شرف”
يسر جريدة الأهالي أن تقدم لقرائها صفحة إبداعات تواكب الحركة الأدبية المعاصرة في مصر و العالم العربي و الترجمات العالمية ..وترحب بأعمال المبدعين و المفكرين لإثراء المشهد الأدبي و الانفتاح على تجاربهم الابداعية..يشرف على الصفحة الكاتبة و الشاعرة/ أمل جمال . تستقبل الجريدة الأعمال الابداعية على الايميل التالي: Ahalylitrature@Gmail.Com
شعر
ليست قصيدة
محمود شرف
لستُ سماءً..
لستِ أرضًا..
ليسوا سحبًا عابرة..
وما بيننا شجر يعجز عن التنفس
لستُ شمسًا
لستِ قمرًا
ليسوا كواكب بعيدةً..
والأفق يزْرَقُّ
لستُ محيطًا..
لستِ سمكةً…
ليسوا زَبدًا ينشقُّ..
ويتلاشى على الضفاف
لستُ لغة…
لستِ مفردةً..
ليسوا الدُّؤليَّ وأحفاده يهينِمون
والإيقاع يضطرب
لستُ سوأة….
لستِ ورقة توتٍ..
ليسوا أعينًا شاخصةً تذهل
ولا يرتد إليها البريق.
لستُ الفيزياء..
لستِ الجاذبية..
ليسوا معادلاتٍ صحيحةً..
ويبتسِرها الموتى
لستُ هنا…
لستِ هناك..
ليسوا شَرَه القتل يتغلغل في الحَشَا
ويكتمل بالصمت
…
ليس شيئًا هذا…
وليست قصيدة!