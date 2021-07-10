“ليست قصيدة” لـ”محمود شرف”

شعر

ليست قصيدة

محمود شرف

لستُ سماءً..

لستِ أرضًا..

ليسوا سحبًا عابرة..

وما بيننا شجر يعجز عن التنفس

لستُ شمسًا

لستِ قمرًا

ليسوا كواكب بعيدةً..

والأفق يزْرَقُّ

لستُ محيطًا..

لستِ سمكةً…

ليسوا زَبدًا ينشقُّ..

ويتلاشى على الضفاف

لستُ لغة…

لستِ مفردةً..

ليسوا الدُّؤليَّ وأحفاده يهينِمون

والإيقاع يضطرب

لستُ سوأة….

لستِ ورقة توتٍ..

ليسوا أعينًا شاخصةً تذهل

ولا يرتد إليها البريق.

لستُ الفيزياء..

لستِ الجاذبية..

ليسوا معادلاتٍ صحيحةً..

ويبتسِرها الموتى

لستُ هنا…

لستِ هناك..

ليسوا شَرَه القتل يتغلغل في الحَشَا

ويكتمل بالصمت

…

ليس شيئًا هذا…

وليست قصيدة!