حفل فني في حزب التجمع بمناسبة ثورة يوليو..الأربعاء المقبل

يتشرف حزب التجمع بدعوتكم في تمام الساعة #السادسة_والنصف_مساء_الأربعاء_الموافق_14_يوليو_2021 لحضور إحتفالية #منتدى_خالد_محيى_الدين بثورة 23 يوليو المجيدة ، ويتضمن الحفل عرض الفيلم الوثائقي 🙁 #ماذا_لو_عاش_عبد_الناصر )

يعقبه مناقشة الفيلم مع مخرج الفيلم الفنان الكبير د. #أحمد_فؤاد_درويش ، ثم حفل غنائي وشعري يتضمن غناء وعزف على العود يحييه الموسيقار #حسن_الدمشاوي وعدد من الشعراء

#ويشترط_مراعاة_الإجراءات_الإحترازية_كالدخول_بالكمامات_والتباعد_الإجتماعي

ويدير الحفل المهندس #محمد_فرج الأمين العام المساعد للحزب .

والدعوة عامة للجميع للحضور والمشاركة والمناقشة .

تنعقد الندوة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء الأربعاء الموافق 14 يوليو 2021 في قاعة جمال عبد الناصر بالمقر المركزي لحزب التجمع 1 شارع كريم الدولة من ميدان طلعت حرب – القاهرة .

لتأكيد الحضور أو الإعتذار أو لترتيب التغطية الإعلامية : 25759011 – 25759152 – 25759281 – 01111002510 –