حفل فني في حزب التجمع بمناسبة ثورة يوليو..الأربعاء المقبل

يتشرف حزب التجمع بدعوتكم في تمام الساعة #السادسة_والنصف_مساء_الأربعاء_الموافق_14_يوليو_2021 لحضور إحتفالية #منتدى_خالد_محيى_الدين بثورة 23 يوليو المجيدة ، ويتضمن الحفل عرض الفيلم الوثائقي 🙁 #ماذا_لو_عاش_عبد_الناصر )
يعقبه مناقشة الفيلم مع مخرج الفيلم الفنان الكبير د. #أحمد_فؤاد_درويش ، ثم حفل غنائي وشعري يتضمن غناء وعزف على العود يحييه الموسيقار #حسن_الدمشاوي وعدد من الشعراء
#ويشترط_مراعاة_الإجراءات_الإحترازية_كالدخول_بالكمامات_والتباعد_الإجتماعي
ويدير الحفل المهندس #محمد_فرج الأمين العام المساعد للحزب .
والدعوة عامة للجميع للحضور والمشاركة والمناقشة .
تنعقد الندوة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء الأربعاء الموافق 14 يوليو 2021 في قاعة جمال عبد الناصر بالمقر المركزي لحزب التجمع 1 شارع كريم الدولة من ميدان طلعت حرب – القاهرة .
لتأكيد الحضور أو الإعتذار أو لترتيب التغطية الإعلامية : 25759011 – 25759152 – 25759281 – 01111002510 –