وزير القوي العاملة يزور الأكاديمية ويشيد بتطورها

استقبل سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اليوم السبت الموافق ١٠ من يوليو معالى الوزير محمد محمود سعفان وزير القوى العاملة والوفد المرافق له وذلك بالمقر الرئيسي للأكاديمية العربية بأبى قير.

وتأتى هذة الزيارة لبحث سبل التعاون المشتركة بين الجانبين ومن جانبه أعرب سعادة الوزير عن سعادته بهذه الزيارة وأشاد بما رآه فى الأكاديمية من إمكانيات

وقال انها نجحت فى الحفاظ اعلى معايير التعليم والتدريب.

وأثنى الدكتور إسماعيل عبد الغفار على جهود سعادة الوزير التى ساهمت فى تحسين أوضاع العمالة

و حرصه الشديد على تقدير كل الشباب المصري وتلبية طموحاته، مؤكدا أن الوزارة استطاعت من خلال الأعمال التي قامت بها أن تساعد في خفض معدلات البطالة .

واصطحب الدكتور إسماعيل معالى الوزير والوفد المرافق له فى بجولة تفقدية داخل الأكاديمية ومنشآتها ومبنى القبة السماوية وقد شاهدوا فيلمًا تسجيليا عن الأكاديمية العربية وفروعها بالوطن العربى ومنشأتها التعليمية المتطورة وفيلماً أخر عن ما تقدمه القبة السماوية لطلاب العلوم البحرية والهندسية.