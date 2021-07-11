وزير الشباب والرياضة يشيد بدور الأكاديمية العربية في دعم الرياضة المصرية خلال مؤتمر استضافة مصر لبطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات

اقيم السبت المؤتمر الصحفي بطولة العالم للناشئين والناشئات المقامة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية التي تقام خلال الفترة من ١٠ حتى ١٨ يوليو الجاري.

وحضر المؤتمر اليوم كلاً من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وطماش فارجا مدير لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة أن الاتحاد الدولي يثق في مصر بشكل كبير وأسند إليها تنظيم البطولات الكبرى خلال السنوات الماضية وخاصة هذا العام ببطولة العالم للكبار المؤهلة لأولمبياد طوكيو مرورا ببطولة العالم للناشئين في الإسكندري هذا الشهر وبطولة العالم للشباب في سبتمبر المقبل.

ووجه صبحي الشكر لمحافظة الإسكندرية ممثلة في المحافظ اللواء محمد الشريف والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج على استضافة هذه البطولة للناشئين والبطولة المقبلة للشباب

أكد المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري الخماسي الحديث أنه يثق في تحقيق منتخب مصر للإنجازات خلال المشاركة في بطولة العالم للناشئين والناشئات

وقال العريان أن مصر تمتلك اللاعبين المصنفين الأوائل في مرحلة الناشئين وهم أحمد أسامة الجندي ومهند طارق وسلمى أيمن وأميرة قنديل، كما تشهد البطولة مشاركة ثنائي مصر المتأهلين لأولمبياد طوكيو وهم أحمد الجندي وأميرة قنديل.

كما أبدي معالي اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية سعادته باستضافة مدينة الاسكندرية لبطولة العالم

و التي أكد خلال كلمته في مؤتمر الحديث عن بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين ان الإسكندرية هي المدينة الاسعد حطا بان تكون عاصمة الرياضة واقامة بطولة العالم بها هي شرف كبير ونتمني ان نستطيع ان نخرج هذا الحدث بشكل يليق بمصر .

وأضاف الشريف ان مصر دولة رائدة واثبتت جدارتها في ظل جائحة كورونا التي تؤورق العالم أجمع لكن مصر نجحت في تحدي هذا الفيروس اللعين واقامة هذا الكم من البطولات الدولية.

واشاد طماش مدير لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث بنظيره المصري الذي اسطتاع ان يبرز اللعبة في مصر واصبح يملك عدد كبير من اللاعبين في الصفوف الأولي علي العالم ونجح في التأهل بالكوتة الكاملة الي أولمبياد طوكيو.

وأشار طماش الي ان مصر نجحت في كسب ثقة العالم اجمع بعد النجاحات المبهرة التي حققتها خلال هذا العام باستضافة العديد من الاحداث العالمية بنحاج متمنيا دوام النجاح والتوفيق في تنظيم هذه البطولة.

بينما حرص سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على توجيه الشكر لكل من ساهم في تنظيم البطولة على أرض الأكاديمية و التي حملت برسالة شكر من الدكتور أحمد أبو الغيط رئيس جامعة الدول العربية.

وأضاف إسماعيل أن مشاركة ما يقرب من 165 لاعب ولا عبة والتي يمثلون 27 دولة في البطولة يعكس مدى ثقة العالم في مصر وتنظيمها للبطولات في ظل الظروف الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا.

ووجه عبد الغفار الشكر للدولة المصرية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على دعم الاتحادات الرياضية في تنظيم البطولات والتي ساهمت في تغيير وضع مصر على خريطة البطولات العالمية .

الجدير بالذكر أن ويشارك في البطولة 165 لاعبا ولاعبة، بواقع 92 لاعبت و73 لاعبة من 27 دولة.

ويمثل مصر في منتخب الناشين أحمد الجندي ومهند طارق وعلي الدين سويلم ونور الدين كريم وعمر وائل عزت ومحمد حسام ويوسف قرني ومحمد الجندي وأدهم هاني فودة وإياد الكاشف.

بينما يمثل منتخب الناشئات سلمى أيمن وأميرة قنديل وهانيا طارق وملك خالد ومايا محمد ومريم عامر وأريج نور الدين.