أفلام عيد الأضحى عودة للتنوع السينمائي

أفلام عيد الأضحى في مصر في إطار متنوع مابين الأفلام الكوميدية وأفلام الأكشن والأفلام التي تمزج مابين الكوميدي والغنائي. وهذه الأفلام تم تصويرها خلال العام الماضي ومنتصف العام الحالي في ظل ظروف صعبة جراء انتشار فيروس كرونا ، ومع ذلك تم انجاز هذه الأفلام رغم الصعوبات الشديدة التي واجهتها في عملية التصوير..

يـأتي على رأس قائمة أفلام العيد فيلم “مش أنا” بطولة الفنان تامر حسني، وتم طرح الفيلم منذ أيام بدور العرض، وحقق نجاحاً كبيراً وكسر حاجز الـ10 ملايين جنيه منذ طرحه، ويشارك تامر حسني البطولة في هذا الفيلم حلا شيحا وسوسن بدر وماجد الكدواني وحجاج عبد العظيم وشيرين وفايز المالكي، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف ومنهم محمد عبد الرحمن، والعمل من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق، ويدور الفيلم في إطار فانتازي كوميدي، تتخلله بعض المشاهد الرومانسية وهي نفس الخلطة التي رأيناها في أفلام تامر حسني السابقة مثل “عمر وسلمى” و”سيد العاطفي” و”البدلة” وغيرها..

ويعود الفنان كريم عبد العزيز إ”لي شاشة السينما بفيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، وتشاركه البطولة دينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد ومحمد ثروت وأحمد حلاوة وعدد اخر من الفنانين بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف ومنهم عمرو عبد الجليل ومحمود حميدة وشيماء سيف وأحمد فهمي ويبدو من عنوان الفيلم أنه يكرر نفس التيمة البائسة في السينما المصرية من تكرار عناوين الأفلام القديم بتحريف بسيط، فيحمل الفيلم عنوانا قريبا من واحد من أهم الأفلام الكوميدية في السبعينيات وهو “البعض يذهب للمأذون مرتين” والذي قام ببطولته عادل إمام ونور الشريف وسمير غانم وميرفت أمين ولبلبة ومع ذلك من القراءة لأسماء الفنانين المشاركين في العمل يبدو أن هناك قصة مختلفة، خاصة وأن معظم أعمال كريم عبد العزيز تمثل حالة خاصة في السينما المصرية خلال العشر سنوات الماضية.,

أما الفنان أحمد عز، فيعود للسينما من خلال فيلم «العارف»، والذي يشاركه بطولته، أحمد فهمي ومحمود حميدة وكارمن بصيبص ومصطفي خاطر وأحمد خالد صالح وركين سعد وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب والذي يقدم هذا العمل بعد نجاح مسلسله الرمضاني “هجمة مرتدة”..

أما فيلم «موسى» من إخراج بيتر ميمي فتدور أحداثه في جو خيالي الكتروني حول أول روبوت يتم اختراعه في الشرق الأوسط ولكن يمر الأبطال بالعديد من الأحداث تجعل الأمور تنقلب ضدهم والفيلم من بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز وإياد نصار ومن تأليف وإخراج بيتر ميمى.

ومن الأفلام الكوميدية التي سيتم عرضها في عيد الأضحى فيلم “الإنس والنمس” والذي يشهد عودة الفنان محمد هنيدي إلى شاشة السينما، والفيلم من بطولة الفنان محمد هنيدي والفنان عمرو عبد الجليل و الفنانة منه شلبي والفنان بيومى فؤاد والفنانة صابرين ومن تأليف كريم حسن بشير ومن إخراج شريف عرفه.

ويدخل فيلم «قمر 14» السباق ضمن موسم عيد الأضحى المبارك، وهو من بطولة الفنان خالد النبوي والفنان أحمد الفيشاوي والفنان أحمد مالك والفنان خالد أنور والفنان أحمد حاتم والفنانة شيرين رضا والفنانة غادة عادل و الفنانة مي الغيطي والفنانة أسماء أبو اليزيد والفنانة ياسمين رئيس ومن تأليف محمود زهران ومن إخراج هادي الباجوري.