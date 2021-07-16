استعدادات الحكومة:التموين تطرح 10 آلاف رأس خراف حية بسعر 65 جنيها للكيلو..والزراعة تخفض الأسعار بنسبة 30%

وفيما يخص استعدادات الحكومة لعيد الاضحى المبارك، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن خطتها لمواجهة “الغلاء”، بتوفير اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتنقلة بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق مراعاة لذوي الدخول المحدودة والحد من ارتفاع الأسعار داخل الأسواق المحلية

أعلنت الوزارة عن فتح 39 شادرا على مستوى الجمهورية لبيع الخراف الحية بسعر 65 جنيها للكيلو القائم،و طرح 10 آلاف رأس من الخراف الحية على مستوى الجمهورية، كما تم طرح كميات كبيرة من اللحوم المجمدة والطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بكل المحافظات من أجل تلبية احتياجات المواطنين خلال فترة عيد الأضحى المبارك ,فتم طرح كميات كبيرة من اللحوم السوداني بسعر 85 جنيها للكيلو، حوالى 1760 طن لحوم سودانية ,واللحوم المجمدة البرازيلى بسعر 65 جنيها للكيلو، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، بجانب طرح لحوم ضأن سوداني مبردة بسعر 95 جنيها بالاضافة الى توفير 8 آلاف رأس عجل ,كذلك سيتم توفير الدواجن المجمدة .

وكان الجديد هذا العام هو الاعلان عن امكانية شراء لحوم الاضحية بالتقسيط من خلال مجمعات الأهرام والنيل والإسكندرية، وشركتي الجملة والمصرية، كما انتشرت منافذ البيع والمؤسسات والتجار والمجمعات الاستهلاكية التي تقدم الأضحية بالتقسيط على دفعات شهرية بعد حالة الركود التي شهدتها اسواق المواشي، فأعلنت الوزارة عن قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بطرح الخراف الحية بالتقسيط لمدة 6 أشهر، للعاملين بالجهات التابعة للوزارات، وشركات قطاع الأعمال العام، وأوضح تقرير صادر من الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن عملية التقسيط ستتم وفقا لعدد من الضوابط تتضمن إرسال الشركات التابعة للشركة القابضة بيان بالأسعار للجهات المذكورة، بالإضافة إلى قيام الجهات بإرسال بيان بالأسماء والكميات المطلوبة للموظفين التابعين لها «سعر الكيلو قائم 65 جنيها» ,حيث يتسلم الموظف استمارة يتعهد فيها بخصم المبالغ المطلوب منه شهريا، وختمها بخاتم الجهة التي يتبعها واعتمادها وتوقيع المسئول بالشركة,وقيام الجهة بالتعهد بإرسال شيك بقيمة القسط المحصل شهريا من الموظفين التابعين لها إلى الشركات التابعة «المجمعات الاستهلاكية». كما قامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح كوبونات مماثلة للتي يتم طرحها في شهر رمضان، هذه الكوبونات تمكن المقتدرين من توفير احتياجات المواطنين من السلع، من خلال شرائها وتوزيعها عليهم لصرفها من المجمعات الاستهلاكية,بينما استعدت وزارة الزراعة لطرح أضاحي العيد للجمهور هذا العام، بتخفيضات تصل الى 30%عن العام الماضي، بغرض رفع العبء عن كاهل المستهلكين خلال أيام العيد، سواء كانت رؤوسا حية مخصصة للذبح الفوري أو لحوم حمراء,وتتراوح اسعار الاضاحى التى تم طرحها من قِبل وزارة الزراعة للبيع، فهى 70 جنيها للأغنام و57 للبقرى و50 للجاموس.

كما أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، استيراد 96500 رأس عجل بقري، من بينها 52500 رأس بغرض الذبح الفوري من دولة السودان، بالإضافة إلى 44 ألف رأس عجل بقري بغرض التربية والتسمين من دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية، واستيراد 70 ألف رأس من الخرفان بغرض الذبح، منهم 25 ألف رأس خروف من دولة السودان و45 ألف من دول أخرى، بالإضافة إلى 7 الاف رأس من سلالة الماعز البور المتميزة بالإنتاج العالي من اللحوم والألبان، و6500 طن من اللحوم المصنعة، كا تم توفير كيلو اللحوم بأسعار 110 جنيهات للكيلو، وكيلو اللحم المجمد قطع بـ65 جنيهًا، وكيلو لحوم الموزة بـ80 جنيهًا، ولحم مفروم بـ65 جنيهًا، والكبدة بـ60 جنيهًا, واعلنت مبادرة “كلنا واحد”عن طرح لحوم الاضاحى وباقى السلع الغذائية باسعار مخفضة عن مثيلاتها بنسبة تصل إلى 40% تيسيراً على المواطنين، وذلك بالتنسيق مع 19 من السلاسل التجارية الكبرى بإجمالى 755 فرعا على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى تلك المجالات, كما تم التنسيق مع مسئولى (عدد من الكيانات التجارية الكبرى والموردين) وإنشاء (عدد 7 شوادر) بالميادين الرئيسية بمحافظات (القاهرة ، الجيزة ، القليوبية ) بجوار بعض فروعهم لعرض وبيع (الأضاحى الحية بكل أنواعها)، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تصل إلى 10%.

اما الجيش فقد وفر سيارات ثابتة في كل الميادين لبيع السلع الغذائية واللحوم بسعر يبدأ بـ95 جنيها للكيلو.

بينما تم استحداث صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تمكن المواطنين من شراء أضحية العيد بسعر الجملة، مثل صفحة “سوق المواشي” و “مزارع اكتوبر لتسمين العجول” و ” مزارع دلتا مصر جروب للانتاج الحيوانى” ، ويتراوح سعر الكيلو من الخروف الحي بها، من 65و70جنيها، فيما تتراوح أوزان الخراف بين 50 : 70 كجم، بينما يبلغ سعر كيلو اللحم العجل الجاموسي 50جنيها للكيلو، أما اللحم الحي البقرى يتراوح سعره من 58و60 جنيها.