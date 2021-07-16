متحور ” دلتا ” يهدد العالم من جديد …خبراء يؤكدون : الخطر في سرعة انتشاره … والرشح والصداع أبرز الأعراض

حالة من القلق والرعب تسيطر على العالم ، خاصة في ظل انتشار المتحور ” دلتا ” من فيروس كورونا في 98 دولة على الأقل ، وتتمثل خطورة هذا المتحور في إنه يملك قدرة على التفشي أكبر مقارنة بالعدوى الأصلية .

فمتحور ” دلتا ” يشكل الآن 91% من الحالات المسجلة في بريطانيا، وفقا لبيانات هيئة الصحة العامة، وتظهر المتغيرات في مختلف الفيروسات ، دون أي تأثير على السلوكيات، ولكن بعض الطفرات تؤدي إلى تغير خصائص الفيروس، مثل زيادة سرعة الانتشار وشدة المرض وانخفاض فعالية اللقاح وفشل الكشف عنه .

ويعرف متحور دلتا باسم B.1.167.2، وهو واحد من ثلاثة سلالات فرعية معروفة لـB.1.167، ما يجعله مقلقا أن سرعة انتشاره كبيرة، مقارنة مع المتحورات السابقة، حيث تشير الدراسات إلى أن قابلية انتقال متحور دلتا ارتفعت بنحو 40- 60% ، بالإضافة إلى انتشاره في مختلف أنحاء العالم ” 98 دولة “، بعد أن ظهر لأول مرة في الهند قبل نحو 6 أشهر .

الاستفادة من تجارب الآخرين

ومن جانبها قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، إن متحور فيروس كورونا ” دلتا ” لا يمثل خطورة كبيرة في الأعراض، ولكن خطورته تتمثل في سرعة الانتشار ، مؤكدة على خلو مصر من متحور فيروس كورونا ” دلتا “، ولكن انتشار هذا المتحور في دول عديدة، يجعله من الوارد جدا تسربه لمصر.

وأوضحت أن متحور دلتا بلس سيغزو العالم ونسعى لتأخير وصوله لمصر من خلال إجراءات التشديد الوقائي الصحي بالموانئ والمطارات خاصة مع القادمين من الدول التي ظهرت بها إصابات بالمتحور الجديد، لافتة إلى أن تأخير وصول المتحور دلتا لمصر ستمنحنا ميزة الاستفادة من تجارب الآخرين، ومعرفة الفئات الأكثر تأثرا به والعلاج الأفضل والأعراض المصاحبة للإصابة بالفيروس المتحور.

وأشارت إلى أن الموجة الثالثة من جائحة كورونا انكسرت، وتوجد دول دخلت الموجة الرابعة، ونأمل مع اللقاحات في الموجة الرابعة نتوقع وفيات أقل .

أعراض متحور دلتا

كما قال الدكتور وجدي أمين ، مدير عام إدارة الأمراض الصدرية، إن الرشح من ضمن أعراض متحور كورونا، وهذا العرض لم يكن ضمن أعراض كورونا من قبل، كما أن الصداع الشديد دون سبب من أعراضها، مبينا أن أعراض كورونا تتشابه مع البرد، وبالتالي قد يكون هناك أشخاص تعرضوا للفيروس دون معرفتهم بذلك، وكانت مناعتهم قوية ما أدى لتعافيهم من الفيروس مثل دور البرد العادي، ولكن حاليا ومع ظهور ” متحور دلتا “، ولابد من إجراء فحوصات والعزل عند ظهور أعراض البرد، لعدم نشر العدوى.

وأضاف أن متحور فيروس كورونا ” دلتا ” يتواجد في 98 دولة ، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، ومن خصائصه أنه سريع الانتشار، وانتشاره ليس له حدود، وهذا ما اتضح في أحدث التقارير الصادرة من عدة دول مثل روسيا وبريطانيا، كما أصبح المتحور منتشرا في تونس والمغرب، مؤكدا أن عدد الوفيات في بريطانيا انخفض رغم انتشار المتحور بها، ما يدل على أن التطعيم مازال له تأثير ضد ” دلتا “.

وأكد أن البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا هو نفسه المستخدم مع ” متحور دلتا “، وبالرغم من عدد الإصابات المرتفعة في العالم إلا أن عدد الوفيات ليس مرتفعا في الدول التي حصل مواطنوها على التطعيمات، وخاصة في بريطانيا، إذ أن أعداد المصابين بعشرات الآلاف يوميا لكن الوفيات لا تتجاوز 19 حالة في اليوم .

غير موجودة في مصر

ومن جانبها قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية والأستاذة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن سلالة كورونا الجديدة ” دلتا بلس ” غير موجودة في مصر حتى الآن، وفقا لنتائج الدراسات والتحاليل التي انتهى منها أساتذة طب قصر العيني وأطباء مستشفى 57 357 لأورام الأطفال، لافتة إلى أن العمل يجري على قدم وساق، لمتابعة جميع المتغيرات بشأن فيروس كورونا.

وأشارت إلى أعراض فيروس كورونا دلتا بلس، التي تم إعلانها في البلاد التي ظهرت بها، هى أنها سريعة الانتشار والعدوى والانتقال من شخص لآخر، ألم بالجهاز الهضمي، أعراض تنفسية حادة وشديدة، تؤدي إلى الاحتياج إلى تنفس صناعي، وأعراضها أيضا تتعلق بالجهاز العصبي لسلالة كورونا دلتا بلس، سعال شديد، حمى، والشعور بالصداع، سيلان الأنف، والتهاب الحلق.

وشددت على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، للوقاية من فيروس كورونا، مع الالتزام بتحقيق التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، مع ضرورة الاهتمام بتناول الخضراوات و الفواكه المحفزة لمناعة الجسم، بالإضافة إلى ضرورة الابتعاد عن الأماكن المخالفة لتعليمات الحكومة المصرية والالتزام بتطبيق أقصى معايير التعقيم و التطهير الدوري للمنشآت، وذلك في ظل إجراءات الدولة لمواجهة المرض خاصة تحورات الفيروس كـأعراض فيروس كورونا دلتا بلس .

وأوضح ضرورة الالتزام بتعليمات الطبيب المختص، حال الشعور بأي أعراض للمرض، وكذلك تجنب تناول أي أدوية أو عقاقير دون استشارة الطبيب، منعا لحدوث أي مضاعفات أو تأثير سلبي يضر بصحة الإنسان .

يذكر أنه تم اكتشاف متحور دلتا لأول مرة في الهند في ديسمبر 2020، ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، كما تبرز البيانات الحديثة في إنجلترا أن خطر الدخول إلى المستشفى يتضاعف بعد الإصابة بمتحور دلتا ” مقارنة مع متحور ألفا ” ، خاصة أولئك الذين يعانون من حالات صحية أخرى.

كما كشفت منظمة الصحة العالمية أن سلالة دلتا كورونا، التي انتشرت في الهند موجودة الآن في أكثر من 80 دولة حول العالم، وفقا لما ذكرت المديرة الفنية لمنظمة الصحة العالمية لـكورونا، ماريا فان كيركوف .

وأكدت أن الانتشار يعنى أن لدى الفيروس طفرات تسمح له بالالتصاق بالخلية وإصابتها بسهولة أكبر، ما يعنى إمكانية انتشاره بسهولة أكبر، مشيرة إلى أن الصداع والتهاب الحلق السمات الرئيسية للأعراض.

وفى بريطانيا، تواصل سلالة دلتا، التي اكتشفت لأول مرة في الهند، تفشيها بوتيرة متصاعدة، ومن المتوقع أن تصبح السلالة السائدة في ألمانيا في غضون أشهر قليلة، حيث أن الإصابات بـدلتا تشكل حاليا 91 % من إجمالي عدد الحالات الجديدة في إنجلترا.