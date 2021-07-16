“برلمانية التجمع” توافق على تعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش

أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقته على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 في مواجهة التحرش.

وقال المغاوري خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون: أنا أوافق على القانون، ولكن يحزنني شديدًا أن الكلام والحديث اعتبر أن المجتمع المصري سقط في هذه الجريمة بشكل كامل، رغم أن الشعب المصري تنبه لهذه الجريمة مبكرًا جدًا، لكن مع التطور التكنولوجي ووسائل الاتصال شعرنا بأن الأمر لم يكن مثارا من قبل، ووظيفة البرلمان الآن هي حماية المجتمع من الغير وحمايته من نفسه.

لافتًا إلى أن التحرش لا يخص المرأة فقط، والقانون لا يفرق بين ذكر وأنثى.

وطالب نائب التجمع بالأخذ في الاعتبار أثناء مناقشة تعديلات القانون بمراعاة التدرج في العقوبة وخاصة في المواد التي تناولت هذه الظاهرة ومراحلها.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تعديل أحكام قانون العقوبات في مواجهة التحرش في مجموع المواد، وإحالته لمجلس الدولة.