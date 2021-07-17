انكيدو شعر …محمد رمضان
يسر جريدة الأهالي أن تقدم لقرائها صفحة إبداعات تواكب الحركة الأدبية المعاصرة في مصر و العالم العربي و الترجمات العالمية ..وترحب بأعمال المبدعين و المفكرين لإثراء المشهد الأدبي و الانفتاح على تجاربهم الابداعية..يشرف على الصفحة الكاتبة و الشاعرة/ أمل جمال . تستقبل الجريدة الأعمال الابداعية على الايميل التالي: Ahalylitrature@Gmail.Com
شعر
انكيدو
محمد رمضان
مين قالك تعرف “جلجامش“
وتعيش مستأنس بين الناس
وتموت كالرمز على الهامش
ياما عشت كما الوحش البرى
ومحدش كان يقدر يغرى نظرة عينك
ولا حتى ان كان بينه وبينك
بجمال فتان ومهلوش آخر
الحب فى قلبك متاخر
والحرف بينزل من قلمك مُر وساخر
إيه اللى حصلك جوايا
ما كُنت ياصديقى .. ياصديقى
مين اللى سمحلك تعادينى وتبقى عـديقى
أنا داخل نفسى وبتمزق
وبقيت مخلوق خارج نفسى وداخل روحى
ومش سسيولوجى وميتا فيزيقى
” انكيدو”
عود تانى لنفسك
لا هتمسك قرن التور تانى
ولا حتى هاتقدر تنسانى
البحر وراك وعدوك واقف قدامك
و”خومبابا ” يموت على أقدامك
كان نفسى تعيش زى النخل بعودك صامد
وتموت واقف
لكن للأسف المتراكم
من ساعة مابقيت مُستأنس
والقلب الناعم بيك يأنس
أصبحت يا صاحبى على الهامش
عايش مش عايش مُتعايش